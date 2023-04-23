他指，三年疫情令人與人之間的直接聯繫和互動受到嚴重影響，一定程度阻礙了本港在不同市場取得的一手資訊和親身體會。這是為什麼通關以來，政府積極透過「走出去」和「請客來」，全面推廣香港在新發展階段的新優勢、新機遇。

而過去一周，他帶同相關政策局和主要金融監管機構的負責人，到北京進行一連四日的訪問，拜會了十多個部委和機構，也到北京大學演講並跟師生和校友們交流。這是恢復全面便捷通關以來首次一起到訪北京，再次與內地的相關官員面對面交流討論，就大家關心的議題交換意見，也分享對未來發展的看法。

他又指，內地不同單位都緊貼香港的資訊，非常關心香港的情況，希望給予我們更多的支持、提升與本港的合作水平，冀能在所負責的範疇優化既有的合作機制、探討新的舉措，讓香港的獨特優勢和功能得到更好發揮，促進香港的發展，並更好貢獻國家發展。

連日的會面讓政府更了解內地經濟和金融狀況，以及相關政策的最新發展和思路，為雙方和金融監管機構在推動未來的工作和加強兩地合作方面，提供了重要的資訊和參考。

他介紹了香港經濟和金融的近況和發展，以及在創科發展方面的階段性成果和未來工作重點，包括推動國際金融中心全方位的持續創新及深化發展，下決心以創科驅動新型工業化發展，訂下十年內本港創科研發總開支佔本地生產總值比例增一倍和製造業佔本地生產總值達5%的目標。我們還討論了粵港澳大灣區建設的現況和未來展望，以及香港在新時代、新階段下，推動高質量發展的三大工作方向，包括數字經濟、互聯網3.0，以及國際綠色科技及綠色金融中心。我也介紹了香港在「有為政府」與「高效市場」的新管治理念下，正以「搶人才」、「搶企業」等政策，為經濟發展賦能增力。

在上周本港也剛發放了消費券，冀加固經濟復蘇的勢頭，並為社會帶來更多積極樂觀的氣氛。他指，香港的經濟正逐步改善，讓我們抓緊機會、全速推動經濟的高質量發展，為社會開創新氣象，共同建設一個更繁榮、更美麗、發展更包容普惠的社會。