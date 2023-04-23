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A股藍光發展瀕臨退市邊緣  恒大境內債「21恒大01」擬展期一年

港股內房停牌潮中，已先後有勒泰（前上市編號0112）及新力控股（前上市編號2103）被除牌，A股慘況亦不遑多讓，當中四川一哥藍光發展（滬600466）已被上交所警告可能被終止上市的第三次風險提示，原因是公司自4月6日至今，已連續11個交易日收盤價低於1元人民幣。

若自該日起，連續20個交易日每日收盤價低於1元人民幣，將觸及交易類強制退市情形，上交所將自該情形出現的次一交易日起，將公司停牌。

至於遠洋（3377）則澄清，從未有過涉及接觸債權人討論成立債委會的任何情形，網絡傳聞不屬實。公司又指日常管理及生產經營正常，保持了較好的償債能力。公司發行的債務融資工具「20 遠洋控股 PPN001」即將於4月24日到期，兌付資金已足額準備，將如期向投資者兌付。

此外，一批內房因未能如期刊發業績而遭通報批評及處分。按內地交易所規定，債券發行人應當於2022年4 月30日前披露2021年年度報告，但中國恒大（3333）旗下恒大地產及中國奧園（3883）未能在2022年4月30日前按時披露2021年年度報告，且至今仍未完成披露。景瑞（1862）則未能按時完成披露，在2023年3月16日才予以披露。

恒大地產又將於4月25-26日舉行境內債「21恒大01」的2023年第一次債券持有人會議。「21恒大01」在2021年4月27日完成發行，規模達82億元人民幣，票面利率7厘，期限5年，附第 3 年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。今次會議，恒大地產提出申請將本期債券於2021年4月27日至2023年4 月26日期間的利息支付時間，調至2024年4月27日完成支付。

值得留意的是，中國恒大於上月正式公布境外債重組方案，該方案時間表下周四將是重組支持協議截至日，同日恒大將公告重組支持協議結果，並預計在2023年8月召開債權人大會，由債權人審議重組方案。