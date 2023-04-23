公司指，作為紫晶存儲的保薦機構和主承銷商，公司在21日已審議通過《關於擬設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金與申請適用證券期貨行政執法當事人承諾制度的議案》，同意公司與其他中介機構共同出資設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金，用於先行賠付適格投資者的投資損失，並向中證監申請適用證券期貨行政執法當事人承諾制度。

上述10億元的先行賠付專項基金，為公司初步估算結果，基金規模將根據最終計算的適格投資者損失賠付金額進行調整。

另中建信投今年首季純利24.33億元人民幣（下同），按年升57.78%，扣除非經常性損益的淨利潤為24.74億元，按年升61.57%，基本每股收益0.28元，按年升55.56%。

首季營業總收入按年升5.81%至67億元，營業利潤按年升50.72%至30.22億元，截至2023年3月底的首季總資產按年升2.98%至5251.72億元。