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遠大醫藥3750萬美元購美液體栓塞劑公司BlackSwan 87.5%

遠大醫藥（0512）公布，近日簽訂了股權收購協議，以不超過3,750萬美元為代價，從BlackSwan的原股東收購BlackSwan的87.5%股權，待完成交易後BlackSwan將會成為集團非全資擁有附屬公司。

BlackSwan成立於2017年，總部位於美國，主要從事液體栓塞劑的研發工作。其核心產品LavaTM是美國首款用於治療外周血管動脈出血的創新液體栓塞劑，已於2023年4月獲得美國食品藥物管理局(FDA)上市批准。

另一款產品KonaTM適用於腦動靜脈畸形的術前栓塞，目前KonaTM已向FDA遞交了上市前審批（PremarketApproval，PMA）申請，預計在2023

年末可以獲批上市。

集團指，今次對於BlackSwan的收購，是繼2018年收購SirtexMedicalimited後，在腫瘤介入領域的又一產業佈局。收購完成後，集團將擁有上述兩款產品的全球權益。而LavaTM和KonaTM與遠大旗下的釔[90Y]微球產品可形成產品組合，有望將釔[90Y]微球產品的適應症拓展到其他實體腫瘤；另一方面，這兩款產品可以與其他的化藥或是放射性藥物形成全新的藥械組合，擴充集團在腫瘤介入領域的產品管線。

此外，集團全球銷售網絡覆蓋50多個國家和地區，在收購完成後，集團現

有的全球研發團隊及銷售網絡可助力LavaTM和KonaTM快速在全球範圍內獲批上市並實現銷售放量，在強化現有全球業務的同時，開拓新的業務市場。