個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.89%，折合報346.08元；阿里巴巴（9988）跌0.59%，折合報87.43元；美團（3690）跌0.29%，折合報137.29元；匯控（0005）升0.12%，折合報56.02元；建行（0939）跌0.46%，折合報5.27元。

道期現跌0.259%；標期現跌0.25%；納期現跌0.28%。日股現升0.13%，韓股現跌0.22%，澳股現跌0.2%。

VIX指數隔晚跌2.32%或0.4點，報16.77點。

紐油現跌0.43%或0.34美元，報77.53美元；布油現跌0.41%或0.34美元，報81.32美元；金價現升0%或0.17美元，報1983.23美元；LME 銅期貨隔晚跌0.97%或86.5美元，報8794.5美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0076厘，報3.5642厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，江西銅業股份（0358）、福萊特玻璃（6865）、新高教（2001）、青啤（0168）、藥明康德（2359）等。

ING據報就銅交易損失入稟追討工行（1398）。

遠大醫藥（0512）3750萬美元購美液體栓塞劑公司BlackSwan，87.5%。

新華保險（1336）盈喜，料首季純利升逾1倍。

碧桂園（2007）機器人二月已攻港，參建青衣公屋地盤。

阿里（9988）張勇：變是一種必然，業務高度數字化可實時了解表現。

平保（2318）：匯控（0005）從未就新提出重組方法作正式討論。

中興（0763）賺26.4億人幣，按年增近兩成。

招商局（0144）出資4.62億元參股南亞商貿物流中心項目。

長汽（2333）首季少賺89%。

新地（0016）申請增設人民幣櫃台。

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