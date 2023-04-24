恒指今早低開25點或0.13%，報20049點，大市成交金額21億元；國指今早低開1點或0.03%，報6762點。恒生科技指數開市報3972點，升0.07%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為7%，下跌為4.34%，無升跌為88.64%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。港交所（0388）、中海油（0883）、中石化（0386）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，23隻下跌，27隻無升跌。華潤萬象生活（1209）升1.8%，報42.35元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌0.95%，報18.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報65.9元，升2.41%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.15元，跌1.44%。

恒指續低於主要平均線，僅高於250天線(19736.31點)。科指續低於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，江西銅業股份（0358）開市報14.4元，跌0.14%。福萊特玻璃（6865）無成交，報21.45元。新高教（2001）無成交，報2.63元。青啤（0168）無成交，報82.25元。藥明康德（2359）開市報80.7元，升2.54%。

ING據報就銅交易損失入稟追討工行（1398）。開市報4.26元，無升跌。

遠大醫藥（0512）3750萬美元購美液體栓塞劑公司BlackSwan，87.5%。開市報4.93元，無升跌。

新華保險（1336）盈喜，料首季純利升逾1倍。開市報21.05元，升5.25%。

碧桂園（2007）機器人二月已攻港，參建青衣公屋地盤。開市報2.11元，無升跌。

阿里（9988）張勇：變是一種必然，業務高度數字化可實時了解表現。開市報87.45元，跌0.57%。

平保（2318）：匯控（0005）從未就新提出重組方法作正式討論。平保開市報52.8元，跌0.19%。匯控（0005）開市報55.95元，無升跌。

中興（0763）賺26.4億人幣，按年增近兩成。開市報26.55元，升2.91%。

招商局（0144）出資4.62億元參股南亞商貿物流中心項目。開市報11.62元，升0.52%。

長汽（2333）首季少賺89%。開市報9元，跌2.6%。

新地（0016）申請增設人民幣櫃台。開市報107.4元，跌0.09%。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，開市報1.18元，無升跌；常茂生物（0954）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升2.94%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，開市報0.01元，無升跌；江南集團（1366）創52周高，見0.39元，開市報0.39元，升1.3%；利特米（1936）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升4.65%。

異動股

上升異動股，包括，新華通訊頻媒（0309）開市報0.054元，升14.89%；國能國際資產（0918）開市報0.26元，升14.04%；知行集團控股（1539）開市報0.198元，升13.14%；樂普生物（2157）開市報5.8元，升10.9%；萬馬控股（6928）開市報1.5元，升9.49%；德泰新能源集團（0559）開市報0.012元，升9.09%；博安生物（6955）開市報17.6元，升8.64%；亨泰（0197）開市報0.055元，升7.84%；三葉草生物（2197）開市報1.85元，升5.71%；新華保險（1336）開市報21.05元，升5.25%。

下跌異動股，包括，權威金融（0397）開市報0.141元，跌7.84%；鴻騰（6088）開市報1.65元，跌7.3%；創聯控股（2371）開市報0.033元，跌5.71%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌4.72%；新東方（9901）開市報34.25元，跌4.6%；飛尚無煙煤（1738）見52周低0.63元，開市報0.63元，跌3.08%；中國東方教育（0667）開市報3.98元，跌2.93%；長城汽車（2333）開市報9元，跌2.6%。

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