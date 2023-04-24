就證券及期貨專業總會表示，不參與任何干擾投資這自主性的活動，方國珊表示，期望他們可以再三考慮，因為大部份散戶均透過銀行或證券行買賣股票，未有直接登記在上市公司的股東名冊上，如匯控小股東需要就股東大會投票，需透過銀行或證券行等代持有股票的機構進行投票指示，尤其不少長者股東不熟悉網上進行授權投票。

方國珊認為，呼籲會員協助匯控小股東客戶完成投票，並非讓經紀左右小股東的投票意向，因此不會影響市場公平競爭。她又認為，即使議案不獲通過，但有兩成股東投票贊成，匯控已需考慮如何加強與股東溝通和管理透明度，對小股東沒有損失。

方國珊表示，她已聯絡多個證券業界團體或人士，期望組織呼籲會員協助匯控小股東安排投票，包括前立法會金融服務界議員張華鋒、證券學會、香港證券商會、香港證券及期貨專業總會。她指部分經紀對匯控有情意結，見及近年匯控取消派息等事件，都希望幫助小股民發聲。

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