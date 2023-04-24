香港證券及期貨專業總會發聲明指，有議員聯繫該會希望呼籲會員協助就某公司小股東決議案投票贊成票，惟會方表示不會參與任何干擾投資者自主性活動。「匯豐小股東大聯盟」代表西貢區議員方國珊回覆本報查詢，她曾聯絡多個團體，透過業界組織呼籲會員協助匯控小股東安排投票，並非呼籲投票贊成，小股東可自行決定投票贊成或反對。
就證券及期貨專業總會表示，不參與任何干擾投資這自主性的活動，方國珊表示，期望他們可以再三考慮，因為大部份散戶均透過銀行或證券行買賣股票，未有直接登記在上市公司的股東名冊上，如匯控小股東需要就股東大會投票，需透過銀行或證券行等代持有股票的機構進行投票指示，尤其不少長者股東不熟悉網上進行授權投票。
方國珊認為，呼籲會員協助匯控小股東客戶完成投票，並非讓經紀左右小股東的投票意向，因此不會影響市場公平競爭。她又認為，即使議案不獲通過，但有兩成股東投票贊成，匯控已需考慮如何加強與股東溝通和管理透明度，對小股東沒有損失。
方國珊表示，她已聯絡多個證券業界團體或人士，期望組織呼籲會員協助匯控小股東安排投票，包括前立法會金融服務界議員張華鋒、證券學會、香港證券商會、香港證券及期貨專業總會。她指部分經紀對匯控有情意結，見及近年匯控取消派息等事件，都希望幫助小股民發聲。
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