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綠竹生物明起招股 一手入場費8414元

內地生物技術公司綠竹生物（2480）明日起開始招股，至本周五（28日）中午12時正截止。公司集資額最多4.33億元。招股價介乎32.8至41.6元，每手200股，一手入場費8414元。股份將於5月8日掛牌上市。獨家保薦人為中金。

集團計劃將今次集資所得款項約58.2%將主要用於公司的核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；約22.1%將主要用於K3的臨床開發及製造；約16.1%將主要用於建設公司於珠海的商業生產設施，其是大型、定制及不可拆卸的生產設施； 約3.6%將主要用作營運資金及其他一般公司用途。

近年新股市場較為疲弱，綠竹生物首席財務官和全球資本市場負責人張輝表示，發行時機是綜合各種考慮因素，他認為此時上市乎合自身發展，亦不會因為短期市場波動而影響長期發展策略。他續提到，公司致力發展國際化的佈局，而香港為國際化都市，擁有成熟資本市場及多層次的投資人以及分析師，赴港上市將可為公司實現長遠利益最大化。

張輝稱，有注意到最近資本市場有大幅的波動，有一些生物科技公司上市遇到了估值受壓的情況，他指集團上市之前已有充分考慮到市場的穩定、亦有價格穩定機制。

另外，有份參與A輪投資的北京賽升（深：300485）亦有產品研發方面的合作，並會以分成協議等收取特許權使用費或其他付款。