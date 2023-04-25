道瓊斯工業平均指數收漲66點，升幅0.2%，報33875點。標普500指數收漲3點，升幅0.09%，報4137點。納斯達克綜合指數收跌35點，或0.3%，報12037點。

聯合健康升1.06%，報488.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而Salesforce跌2.07%，報194.92元，拖低道指27點。

科技股方面，蘋果收市報165.33元，升0.18%，谷歌母公司Alphabet收市報105.97元，升0.53%，亞馬遜收市報106.21元，跌0.7%，Facebook收市報212.79元，跌0.04%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報468點。德國DAX指數收跌0.12%，報15863點；法國CAC 40指數跌0.05%，報7573點；英國富時100指數收跌0.03%，報7912點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.4%，報6491點。

美國2年期債息低見4.0861%，是4月14日後最低。收市報4.0882%，是4月13日後收市新低。

美國10年期債息低見3.4863%，是4月14日後最低。收市報3.4901%，是4月13日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎60.24基點至63.97基點，收市報60.24基點，是4月17日後收市新窄，當日報59.807基點。連續3日收窄，累計5.686基點，對上一次是3日收窄4月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎152.633基點至167.73基點，收市報154.45基點，是4月20日後收市新闊。

道指曾升最多0.24%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為0.31%。高見33891.15點，是4月19日33957.98點後最高。收市報33875.4點，是4月19日後收市新高，當日報33897.01點。連升2日，累計升88.78點，對上一次連升2日是4月6日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是1月27日。

標指曾升最多0.22%，是4月18日後最大升幅，當日升幅為0.44%。高見4142.41點，是4月20日4148.57點後最高。收市報4137.04點，是4月19日後收市新高，當日報4154.52點。連升2日，累計升7.25點，對上一次連升2日是4月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月10日。

納指曾跌最多0.93%，是4月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.2%。低見11960.3點，是4月12日11916.54點後最低。收市報12037.2點，是4月12日後收市新低，當日報11929.34點。

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