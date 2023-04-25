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第一信託銀行首季存款餘額銳減41% 4月起降幅收窄至1.7%

第一信託銀行(First Republic Bank)截至3月底止，存款餘額較去年年末銳減41%至1,045億美元，及遠低過市場預期的1,370億美元，而從3月底至4月21日，存款下滑1.7%，意味著客戶活動基本上保持穩定。收市後延長時段由升轉跌，收市時升12%，延長時段跌逾22%。該行表示正在考慮戰略選項，尋求收縮資產負債表規模。

為應對「史無前例」的存款外流，該行表示，計劃裁員至多25%，目前還在考慮戰略選項和加強資本實力的措施。

行政總裁Mike Roffler和董事長Jim Herbert發布聲明稱，「未來面臨挑戰，存款的穩定性和信貸質量和資本狀況都存在不確定因素，我們將繼續採取措施增強業務」。

業績方面，第一季度收入按年下降13%至12.1億美元，好過市場預期的11億美元；淨利息收入下降19%；營運費用意外下降1.6%至8.52億美元。淨利潤下滑33%至2.69億美元，高過市場預期的1.71億美元。

第一信託銀行稱，將把未保險存款在總存款額中的佔比保持在一個較低水平，該行還計劃減少放貸規模，專注於那些可以在二級市場出售的貸款。

該航一直在與顧問合作，試圖從其他銀行或私募股權公司籌集資金，彭博社此前報道稱，高管們也考慮過出售整個銀行。但知情人士透露，巨大的未實現虧損導致一些潛在買家望而卻步。

 

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