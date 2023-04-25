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港股ADR跌100點 夜期低水116點 萬洲、ASMPT等業績

美股向上下，港股ADR跌100點或0.51%，報19858點，即月恒指夜期跌80點，報19844點，夜期低水116點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.31%，折合報340.49元；阿里巴巴（9988）跌1.9%，折合報85.25元；美團（3690）跌1.18%，折合報135.98元；匯控（0005）升0.58%，折合報56.28元；建行（0939）跌0.8%，折合報5.19元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.11%；納期現跌0.1%。日股現升0.48%，韓股現跌0.03%，澳股休市。

VIX指數隔晚升0.71%或0.12點，報16.89點。

紐油現跌0.08%或0.07美元，報78.69美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報82.64美元；金價現升0.41%或8.21美元，報1997.35美元；LME 銅期貨隔晚跌0.72%或64美元，報8730.5美元。美國10年期債息現跌0.27%或0.0095厘，報3.4806厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，萬洲（0288）、ASMPT（0522）、灣區發展（0737）、中廣核電力（1816）、中國鋁業（2600）、龍源電力（0916）、浙商銀行（2016）、花房集團（3611）、上海電氣（2727）等。

青啤（0168）首季多賺28.9%至14.2億元人幣。

小家電股Vesync（2148）首季銷售額按年升24.1%。

海倫司（9869）首季純利約7400至7600萬元人幣。

宏利（0945）：有意將港澳業務公司遷冊至香港。

福萊特玻璃（6865）首季多賺17％，收入升53％。

內媒：網易（9999）在上海起訴暴雪娛樂，要求退還3億人幣欠款。

三月份訪澳入境客按年大增2.7倍至逾195.6萬人次。

內地據報引導銀行進一步下調存款利率。

李開復連續3日減持美圖（1357）

 

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