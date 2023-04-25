恒指今早低開56點或0.29%，報19903點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.35%，報6709點。恒生科技指數開市報3939點，跌0.56%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為5.19%，無升跌為89.83%。