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恒指今早低開56點 科指跌0.56% 10天線跌穿250天線

恒指今早低開56點或0.29%，報19903點，大市成交金額16億元；國指今早低開23點或0.35%，報6709點。恒生科技指數開市報3939點，跌0.56%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為5.19%，無升跌為89.83%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中行（3988）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，29隻下跌，29隻無升跌。宏橋（1378）升1%，報8.1元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌1.48%，報120.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，17隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報34.9元，升1.6%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報157元，跌1.94%。

恒指續高於250天線(19731.45點)。科指10天線(4101.79點)跌穿250天線(4111.21點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬洲（0288）開市報4.54元，跌0.22%。ASMPT（0522）無成交，報72.4元。灣區發展（0737）無成交，報2.02元。中廣核電力（1816）開市報1.96元，升0.51%。中國鋁業（2600）無成交，報4.53元。龍源電力（0916）開市報8.55元，無升跌。浙商銀行（2016）無成交，報2.76元。上海電氣（2727）無成交，報2.02元。

青啤（0168）首季多賺28.9%至14.2億元人幣。開市報82元，升1.05%。

小家電股Vesync（2148）首季銷售額按年升24.1%。無成交，報3.32元。

海倫司（9869）首季純利約7400至7600萬元人幣。開市報12.9元，升1.1%。

宏利（0945）：有意將港澳業務公司遷冊至香港。無成交，報148.8元。

福萊特玻璃（6865）首季多賺17％，收入升53％。無成交，報21.55元。

內媒：網易（9999）在上海起訴暴雪娛樂，要求退還3億人幣欠款。開市報145元，升0.83%。

三月份訪澳入境客按年大增2.7倍至逾195.6萬人次。濠賭股新濠國際發展（0200）無成交，報9.34元。美高梅中國（2282）開市報10.48元，無升跌。澳博（0880）開市報4元，無升跌。永利澳門（1128）開市報8.52元，升0.35%。銀河娛樂（0027）開市報56元，跌1.32%。金沙中國（1928）開市報28.85元，跌0.86%。

內地據報引導銀行進一步下調存款利率。建行（0939）開市報5.23元，無升跌。工商銀行（1398）開市報4.22元，無升跌。中國銀行（3988）開市報3.13元，升0.32%。

李開復連續3日減持美圖（1357）。開市報2.09元，跌0.48%。

破底股方面

創上市新低，包括京東（9618）低見136.7元，開市報136.7元，跌1.23%。

創52周低，包括信義儲電（8328）低見2.73元，開市報2.73元，跌2.85%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）開市報0.109元，升17.2%；雅天妮集團（0789）開市報0.065元，升14.04%；新晨動力（1148）開市報0.34元，升13.33%；匯思太平洋（8147）開市報0.032元，升10.34%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.51元，升4.08%；普星能量（0090）開市報0.55元，升3.77%；聯合能源集團（0467）開市報1.16元，升3.57%；透雲生物（1332）開市報0.59元，升3.51%；五谷磨房（1837）開市報0.48元，升3.23%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.071元，升2.9%。

下跌異動股，包括，辰興發展（2286）開市報0.6元，跌14.29%；太平洋航運（2343）開市報2.96元，跌8.07%；通達宏泰（2363）開市報0.15元，跌6.25%；新特能源（1799）開市報20.55元，跌5.52%；金山雲（3896）開市報3.41元，跌3.4%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌3.2%；博奇環保（2377）開市報1元，跌2.91%；信義儲電（8328）見52周低2.73元，開市報2.73元，跌2.85%；貝殼（2423）開市報43.5元，跌2.79%；權威金融（0397）開市報0.15元，跌2.6%。

 

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