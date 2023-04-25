港元現報7.8492元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8493元，亦曾升值最多10點子，報7.8481元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.71點子至3.2%；1星期HIBOR升15.29點子至3.21673%；2星期HIBOR升8.71點子至3.1878%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.38點子至3.67036%；6個月期HIBOR跌0.73點子至4.0378%；12個月期HIBOR升0.32點子至4.38125%。

美元指數現報101.327貶值0.021點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.02043%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9466%，連續3日收窄，利差是2023年4月05日後最窄，當日差距為-1.887%。

對上一次連續3日收窄，是3月7日，當日利差報-1.6216%。

其他報道

郭台銘宣布參選2024年總統 稱中美對立反而是台灣的機會

中央政治局會議或在本周舉行 關注政策重心會否轉向

美國加密貨幣交易所Coinbase起訴SEC

麥卡錫拒絕修改債務上限提案 議案或未能通過

內銀首季跌穿淨息差「警戒線」 仍面臨下行可能

滬深三大指數開市個別走 人行淨投放1320億元

恒指今早低開56點 科指跌0.56% 10天線跌穿250天線

港股ADR跌100點 夜期低水116點 萬洲、ASMPT等業績

第一信託銀行首季存款餘額銳減41% 4月起降幅收窄至1.7%

業績期 道指升66點 伙標指連升兩日

北水增持鼎豐 減持盈富