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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 港美息差連續3日收窄

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升9.33點子至3.23375%，是3月27日後最高，當日報3.26054%。對上一次連升5日是3月09日，當日拆息報3.30667%。

港元現報7.8492元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8493元，亦曾升值最多10點子，報7.8481元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.71點子至3.2%；1星期HIBOR升15.29點子至3.21673%；2星期HIBOR升8.71點子至3.1878%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.38點子至3.67036%；6個月期HIBOR跌0.73點子至4.0378%；12個月期HIBOR升0.32點子至4.38125%。

美元指數現報101.327貶值0.021點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.02043%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9466%，連續3日收窄，利差是2023年4月05日後最窄，當日差距為-1.887%。

對上一次連續3日收窄，是3月7日，當日利差報-1.6216%。

 

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