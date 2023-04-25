受內地駐法大使爭議言論及季報業績不及預期等多重因素影響，避險情緒拖累，美期、美債息向下，A股、港股連續走弱，滬深300指數五連跌，創業板指收於去年10月以來低點；恒指亦創1個月最大跌幅及新低，跌穿250天線，科指6連跌，出現「死亡交叉」，不過，成交上升，北水淨流入亦大增9倍。

恒指今早低開56點，高位跌49點，低位跌432點，高低波幅383點。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為14.01%，下跌為46.05%，無升跌為39.93%。

恒指收市跌342點或1.71%，報19617點，大市成交金額1066億元，較上日增加10.59%，是4月18日1097.2億元成交後最多；國指跌131點或1.96%，報6601點。恒生科技指數收報3824點，跌3.46%。

藍籌股成交金額436.17億元，佔大市成交40.91%；科指成份股成交金額123.08億元，佔大市成交11.54%；國指成份股成交金額187.47億元，佔大市成交17.58%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.89%，至95.77億元，佔大市成交18.26%。牛熊證成交金額44.13億元，減少15.45%；窩輪成交金額51.64億元，減少16.26%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，66隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升2.11%，收報5.33元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌7.12%，收報46.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.8元，跌1.04%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報21.7元，跌5.65%。

恒指跌穿250天線(19730.31點)。科指10天線(4090.29點)跌穿250天線(4110.75點)。

北水南下合計淨流入21.09億元，較上日增加984.35%，淨流入金額是4月21日30.61億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入53.66億元，對上一次連續3日淨流入是4月17日。南水北上合計淨流出49.17億元人民幣，較上日增加28.46%，連續第3日流出，累計流出163.64億元。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多2.17%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。今曾低見19527.63點，是3月27日19509.49點後最低。今日收市報19617.88點，是3月27日後收市新低，當日報19567.69點。連跌3日，累計跌779.09點，對上一次連跌3日是3月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月9日。

科指曾跌最多4.44%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.49%。今曾低見3785.22點，是3月14日3765.19點後最低。今日收市報3824.09點，是3月16日後收市新低，當日報3811.81點。連跌6日，累計跌429.92點，對上一次連跌6日是2022年10月13日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是3月10日。

國指曾跌最多2.53%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.13%。今曾低見6562.66點，是3月21日6447.72點後最低。今日收市報6601.36點，是3月21日後收市新低，當日報6549.78點。連跌3日，累計跌293.93點，對上一次連跌3日是3月8日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月4日。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬洲（0288）收報4.45元，跌2.2%。ASMPT（0522）收報70.05元，跌3.25%。灣區發展（0737）收報2元，跌0.99%。中廣核電力（1816）收報1.94元，跌0.51%。中國鋁業（2600）收報4.44元，跌1.99%。龍源電力（0916）見52周低8.2元，收報8.32元，跌2.69%。浙商銀行（2016）收報2.76元，無升跌。上海電氣（2727）收報1.97元，跌2.48%。

青啤（0168）首季多賺28.9%至14.2億元人幣。收報80.85元，跌0.37%。

小家電股Vesync（2148）首季銷售額按年升24.1%。收報3.4元，升2.41%。

海倫司（9869）首季純利約7400至7600萬元人幣。收報12.64元，跌0.94%。

宏利（0945）：有意將港澳業務公司遷冊至香港。收報149元，升0.13%。

福萊特玻璃（6865）首季多賺17％，收入升53％。收報20.75元，跌3.71%。

內媒：網易（9999）在上海起訴暴雪娛樂，要求退還3億人幣欠款。收報138.5元，跌3.69%。

三月份訪澳入境客按年大增2.7倍至逾195.6萬人次。新濠國際發展（0200）收報9.16元，跌1.93%。美高梅中國（2282）收報10.3元，跌1.72%。澳博（0880）收報3.97元，跌0.75%。永利澳門（1128）收報8.37元，跌1.41%。銀河娛樂（0027）收報55.4元，跌2.38%。金沙中國（1928）收報28.1元，跌3.44%。

內地據報引導銀行進一步下調存款利率。建行（0939）收報5.24元，升0.19%。工商銀行（1398）收報4.21元，跌0.24%。中國銀行（3988）收報3.14元，升0.64%。

李開復連續3日減持美圖（1357）。收報2.03元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見18.78元，收報18.22元，升1%；正味集團（2147）創上市新高，見0.79元，收報0.78元，升6.85%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8356.65元，收報8356.65元，升0.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.2元，收報1062.2元，升0.07%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3995.5元，收報3995.5元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.7元，收報100.7元，升0.2%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064.25元，收報1064.25元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見509元，收報509元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525元，收報524.95元，升0.18%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.8元，收報116.8元，升0.09%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.72元，收報1.55元，跌3.13%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.19元，收報1.1元，升0.92%；人保集團（1339）創52周高，見2.91元，收報2.88元，無升跌；秦港股份（3369）創52周高，見1.24元，收報1.23元，升0.82%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；INTL GENIUS（0033）創52周高，見6.02元，收報5.6元，升3.7%；中船防務（0317）創52周高，見11.5元，收報10.84元，跌2.69%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.22元，收報5.1元，跌0.97%；中石油（0857）創52周高，見5.38元，收報5.33元，升2.11%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.11元，收報0.111元，跌6.72%；天鴿互動（1980）低見0.41元，收報0.41元，跌3.53%；德琪醫藥（6996）低見2.62元，收報2.69元，跌2.89%；京東（9618）低見131.6元，收報132.7元，跌4.12%；協同通信（1613）低見0.35元，收報0.415元，跌2.35%；普天通信（1720）低見0.088元，收報0.095元，跌1.04%；縱橫遊（8069）低見0.124元，收報0.128元，跌1.54%；天譽置業（0059）低見0.021元，收報0.024元，跌4%；朗詩綠色管理（0106）低見0.11元，收報0.111元，跌6.72%；中國智能健康（0348）低見0.112元，收報0.135元，升4.65%。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見37.3元，收報37.9元，跌7.9%；龍源電力（0916）低見8.2元，收報8.32元，跌2.69%；山水水泥（0691）低見1.16元，收報1.18元，跌0.84%；正商實業（0185）低見0.72元，收報0.74元，跌3.9%；亞證地產（0271）低見0.164元，收報0.164元，跌4.65%；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；實力建業（0519）低見0.063元，收報0.066元，跌2.94%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；中國恒天立信國際（0641）低見0.325元，收報0.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國疏浚環保（0871）收報0.075元，升29.31%；威訊控股（1087）收報0.59元，升26.88%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.42元，收報0.385元，升26.23%；聯洋智能控股（1561）收報1.39元，升25.23%；中國國家文化產業（0745）收報0.068元，升23.64%；基石金融（8112）收報0.445元，升21.92%；滄港鐵路（2169）收報2.7元，升21.08%；日光控股（8451）收報0.061元，升19.61%；中生聯合（3332）收報0.129元，升17.27%；立高控股（8472）收報0.083元，升15.28%；彭順國際（6163）收報0.38元，升15.15%。

下跌異動股，包括，GUANZE MEDICAL（2427）收報1.54元，跌61.4%；信能低碳（0145）收報0.12元，跌43.4%；通達宏泰（2363）收報0.095元，跌40.63%；維太創科（6133）收報0.247元，跌31.39%；中國支付通（8325）創上市新低，見0.039元，收報0.039元，跌18.75%；INFINITY L&T（1442）收報1.09元，跌18.05%；環球印館（8448）收報0.029元，跌17.14%；千盛集團控股（8475）創上市新低，見0.315元，收報0.315元，跌17.11%；企展控股（1808）收報1.06元，跌16.54%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.082元，跌16.33%。

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