巫天華稱，老虎證券仍在創業階段，在港亦剛上線不久，甚至有很多國家仍未去到發展，因此他看好行業前景，並認為二手市場交易仍然有非常大的市場。在應用人工智能及推出TigerGPT方面，他認為，有別於使用市面的高門檻服務，並要付費去購買具版權的資訊，現時透過TigerGPT可以更好地和用戶對接，讓用家可設定條件選股。連同今次推出「老虎錢罌」，他謂沒有因此設定吸客目標。

負責老虎證券資產管理的合夥人徐楊進一步指，該公司的資產管理部門，會發展面向機構商業的金融科技及分銷基金。若然發現有高淨值的客戶有需求，他們亦會為該等客戶尋求特別結構的基金供其選擇，但是目前為止，基金分銷佔整體資產管理業務90%。在現時市況下，會以銷售貨幣市場基金為主，繼而慢慢推出其他產品。在留意到客戶對參與虛擬資產買賣有需求下，他們會考慮研究申請相關牌照。

老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢則表示，由於他們具備美國證券的結算能力，在港同業不多，因此在港會探討為業界提供服務的空間，但是目前他們未有推出白標系統，料要到下一階段才會開發。另母公司曾經為30隻新股提供承銷服務，在港方面，他們正與高級別的金融機構洽商並計劃參與當中。

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