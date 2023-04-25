新指引中提到，銀行需在6個月內實行有關超出信用限額信貸安排措施。客戶必須向銀行提出明確同意，方可獲得銀行提供超出信用限額信貸。實施期內若有出現未經授權交易超出信用限額的情況，銀行應彈性處理客戶損失。

就近日透過綁定受害人信用卡至新手機支付工具作未授權交易的個案顯著增加，金管局要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具（e.g. Apple Pay）時，除發出一次性手機短訊驗證碼外，須作出多一重認證，例如透過雙向SMS，程式內確認（In-App confirmation）或回電（Callback），以確認客戶確實有向銀行發出相關綁定指示。

此外，金管局會和業界及其他持份者進一步加強公眾教育，以增強客戶保管其信用卡資料和防範信用卡騙案的能力。新指引強調銀行必須公平待客，當客戶懷疑受騙向銀行求助時，銀行需要以務實的態度和同理心協助客戶，並按實際情況包括客戶的個人情況及處境處理個案。