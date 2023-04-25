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國務院：培育汽車出口優勢 優化外貿發展環境

國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見。意見強調培育汽車出口優勢。各地方、商協會組織汽車企業與航運企業進行直客對接，引導汽車企業與航運企業簽訂中長期協議。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規、風險可控前提下，創新金融產品和服務，為汽車企業在海外提供金融支持。又提到要擴大先進技術設備進口。加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄，進一步提高進口貼息政策精準性。

在財政金融支持方面，意見指出開展第二批外經貿提質增效示範工作，研究設立服務貿易創新發展引導基金二期。鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，加大對中小微外貿企業的融資增信支持力度。鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模。

另外，意見提到推動國內線下展會全面恢復。辦好中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際消費品博覽會等重點展會。

亦提出優化外貿發展環境。深入推進「單一窗口」建設，擴大「聯動接卸」、「船邊直提」等措施應用范圍，提高貨物流轉效率。提升口岸通關效率、強化疏導分流、補齊通道短板、提升口岸過貨能力。鼓勵和指導地方組織面向《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）等自由貿易伙伴的貿易促進活動。

 