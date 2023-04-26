美債息連續第二日回落，見逾兩周低，長短期債息跌幅不一，使倒掛情況不同，美2年期10年期債息倒掛收窄，但美3個月10年期債息倒掛則擴闊。受銀行股暴跌拖累，美股見1個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌344點，跌幅1.02%，報33530點。標普500指數收跌65點，跌幅1.59%，報4071點。納斯達克綜合指數收跌238點，或1.98%，報11799點。

微軟跌2.25%，報275.42美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而聯合健康升0.61%，報491.92元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報163.77元，跌0.94%，谷歌母公司Alphabet收市報103.85元，跌2%，亞馬遜收市報102.57元，跌3.42%，Facebook收市報207.55元，跌2.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.41%，報467點。德國DAX指數收漲0.06%，報15872點；法國CAC 40指數跌0.56%，報7531點；英國富時100指數收跌0.27%，報7891點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.07%，報6292點。

美國2年期債息低見3.9013%，是4月13日3.891%後最低。收市報3.9544%，是4月6日後收市新低，當日報3.8309%。連跌2日，累計跌0.2272基點，對上一次連跌2日是4月3日。

美國10年期債息低見3.3771%，是4月13日3.3681%後最低。收市報3.3996%，是4月12日後收市新低，當日報3.3906%。連跌2日，累計跌0.1722基點，對上一次連跌2日是3月30日。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至52.454基點，是4月14日51.563基點後最窄。收市報55.699基點，是4月13日後收市最窄，當日報52.966基點。連續4日收，累升10.227基點，對上一次連續4日是4月5日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎158.612基點至171.419基點，收市報165.489基點，是4月12日後收市最闊，當日報167.879基點。連續兩日擴闊，累計11.154點，對上一次連續兩日擴闊是4月11日。

道指曾跌最多1.03%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見33525.39點，是4月10日33343.43點後最低。收市報33530.83點，是4月6日後收市新低，當日報33485.29點。

標指曾跌最多1.59%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見4071.38點，是4月6日4069.84點後最低。收市報4071.63點，是3月30日後收市新低，當日報4050.83點。

納指曾跌最多1.98%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.16%。低見11798.77點，是3月28日11635.03點後最低。收市報11799.16點，是3月28日後收市新低，當日報11716.08點。連跌2日，累計跌273.3點，對上一次連跌2日是4月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月12日。

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