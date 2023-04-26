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港股ADR跌265點 夜期低水227點 美期升亞股跌 港交所、中海外、平保等業績

美股向下，港股ADR跌265點或1.37%，報19352點，即月恒指夜期跌185點，報19391點，夜期低水227點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.72%，折合報332.59元；阿里巴巴（9988）跌3.25%，折合報81.36元；美團（3690）跌1.16%，折合報130.07元；匯控（0005）跌1.19%，折合報54.84元；建行（0939）跌0.9%，折合報5.19元。

道期現升0.163%；標期現升0.44%；納期現升1.23%。日股現跌0.7%，韓股現升0.01%，澳股現跌0.26%。

VIX指數隔晚升11.07%或1.87點，報18.76點。

紐油現升0.41%或0.32美元，報77.39美元；布油現升0.28%或0.23美元，報81美元；金價現升0.12%或2.59美元，報1999.98美元；LME 銅期貨隔晚跌2.31%或202.5美元，報8528美元。美國10年期債息現升0.38%或0.0131厘，報3.4127厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港交所（0388）、中海外（0688）、中國平安（2318）、中集車輛（1839）、招商銀行（3968）、海螺（0914）、中遠海運港口（1199）、香港寬頻（1310）、國航（0753）、上海醫藥（2607）、上海石油化工股份（0338）、中石化油服（1033）、維達（3331）

大股東Prosus減持騰訊（0700）78.96萬股，持股降至25.99%。

國務院：培育汽車出口優勢，優化外貿發展環境。

譚仔（2217）業務受疫情影響發盈警，料全年盈利按年大跌逾三成。

花樣年（1777）：近72%債權持有人支持重組，再延同意期限至5月5日。

暴雪中國：不認為退款由網易（9999）單方面支付，未收到相關訴狀。

名創優品（9896）料首季經調整淨利潤增逾260%。

David Webb增持鷹美（2368）至5%。

融信（3301）未能於4月27日分期償付「20融信01」，申30日寬限期。

 

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