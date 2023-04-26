恒指今早低開96點或0.5%，報19520點，大市成交金額20億元；國指今早低開32點或0.5%，報6568點。恒生科技指數開市報3797點，跌0.7%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為4.5%，下跌為6.62%，無升跌為88.87%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、創科實業（0669）、潤地（1109）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，33隻下跌，30隻無升跌。創科實業（0669）升1.25%，報80.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.97%，報81.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，20隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報11.7元，升2.45%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報81.6元，跌2.97%。
恒指續低於250天線(19724.62點)。科指50天線(4103.8點)跌穿250天線(4109.4點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）開市報324元，跌0.31%。中海外（0688）開市報19.48元，升0.21%。中國平安（2318）開市報51.45元，無升跌。中集車輛（1839）開市報7.56元，升0.53%。招商銀行（3968）開市報39.5元，無升跌。海螺（0914）開市報25.2元，無升跌。中遠海運港口（1199）開市報4.82元，無升跌。香港寬頻（1310）無成交，報6元。國航（0753）開市報6.91元，升0.44%。上海醫藥（2607）開市報15.28元，跌0.91%。上海石油化工股份（0338）開市報1.33元，無升跌。中石化油服（1033）開市報0.64元，無升跌。維達（3331）無成交，報21.55元。
大股東Prosus減持騰訊（0700）78.96萬股，持股降至25.99%。開市報335.8元，跌0.77%。
國務院：培育汽車出口優勢，優化外貿發展環境。吉利（0175）開市報9.5元，跌0.73%。比亞迪（1211）開市報222元，跌0.45%。華晨中國（1114）開市報3.3元，升0.61%。廣汽集團（2238）開市報4.7元，無升跌。東風集團股份（0489）開市報3.55元，跌0.28%。長城汽車（2333）開市報8.91元，跌1.66%。北京汽車（1958）開市報2.14元，跌1.38%。小鵬（9868）開市報35.2元，跌2.09%。理想汽車（2015）開市報87.5元，跌0.85%。蔚來（9866）開市報63元，跌1.87%。零跑（9863）無成交，報35.05元。
譚仔（2217）業務受疫情影響發盈警，料全年盈利按年大跌逾三成。無成交，報2.17元。
暴雪中國：不認為退款由網易（9999）單方面支付，未收到相關訴狀。開市報134.5元，跌2.89%。
名創優品（9896）料首季經調整淨利潤增逾260%。開市報31.6元，無升跌。
David Webb增持鷹美（2368）至5%。無成交，報4.29元。
融信（3301）未能於4月27日分期償付「20融信01」，申30日寬限期。無成交，報0.46元。
破頂股包括，中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
2隻股份創上市新低，包括中國高精密（0591）低見0.8元，開市報0.8元，跌34.43%；天齊鋰業（9696）低見47.5元，開市報47.5元，跌1.14%。
創52周低，包括，龍源電力（0916）低見8.14元，開市報8.14元，跌2.16%。
異動股
上升異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）開市報0.034元，升9.68%；透雲生物（1332）開市報0.62元，升8.77%；華住集團（1179）開市報37.15元，升6.91%；洪橋集團（8137）開市報0.8元，升6.67%；北森控股（9669）開市報14.78元，升6.48%；樂普生物（2157）開市報5.48元，升6.41%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.07元，升6.06%；華能國電（0902）開市報4.73元，升5.58%；中國紅包（8316）開市報0.8元，升5.26%。
下跌異動股，包括，中國高精密（0591）創上市新低，見0.8元，開市報0.8元，跌34.43%；GUANZE MEDICAL（2427）開市報1.31元，跌14.94%；企展控股（1808）開市報0.95元，跌10.38%；海豐國際（1308）開市報15.54元，跌9.97%；國藥科技股份（8156）開市報0.018元，跌5.26%；飛揚集團（1901）開市報0.8元，跌4.76%；INFINITY L&T（1442）開市報1.04元，跌4.59%；權威金融（0397）開市報0.146元，跌4.58%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌3.97%。