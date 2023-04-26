恒指今早低開96點或0.5%，報19520點，大市成交金額20億元；國指今早低開32點或0.5%，報6568點。恒生科技指數開市報3797點，跌0.7%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為4.5%，下跌為6.62%，無升跌為88.87%。