期內，總吞吐量按年基本持平，為3030.5萬標準箱，其中，控股碼頭公司總吞吐量按年下降11.1%至665.47萬標準箱；非控股碼頭公司總吞吐量按年上升3.7%至2365.06萬標準箱。

權益吞吐量按年下降2.5%至960.97萬標準箱，其中，控股碼頭公司權益吞吐量按年下降9.5%至406.97萬標準箱；非控股碼頭公司權益吞吐量按年上升3.3%至553.99萬標準箱。

展望今年，全球宏觀經濟依然存在諸多不確定因素，然而，市場仍不乏機遇。第一季度，集團組合內總吞吐量佔比最大的兩個區域：環渤海地區總吞吐量整體穩中有升、海外地區表現則整體平穩。西南沿海地區，未來將繼續受益於東南亞等新興市場經貿活動增長帶動，總吞吐量佔比有望繼續擴大。當前，長江三角洲、東南沿海及其他、珠江三角洲地區受到全球主要經濟體需求減弱影響，吞吐量下滑，但相信隨着內地經濟增長企穩回升，「雙循環」戰略帶來發展新契機，內外貿市場有望逐步呈現積極復蘇態勢。

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