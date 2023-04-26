moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中遠海運港口首季少賺17%

中遠海運港口（1199）公布截至3月底止，首季公司股權持有人應佔利潤跌17.9%，至6250萬美元，主要受應佔合營公司及聯營公司利潤下降16.4%至6900.1萬美元的影響。期內收入跌0.5%至3.28億美元。

期內，總吞吐量按年基本持平，為3030.5萬標準箱，其中，控股碼頭公司總吞吐量按年下降11.1%至665.47萬標準箱；非控股碼頭公司總吞吐量按年上升3.7%至2365.06萬標準箱。

權益吞吐量按年下降2.5%至960.97萬標準箱，其中，控股碼頭公司權益吞吐量按年下降9.5%至406.97萬標準箱；非控股碼頭公司權益吞吐量按年上升3.3%至553.99萬標準箱。

展望今年，全球宏觀經濟依然存在諸多不確定因素，然而，市場仍不乏機遇。第一季度，集團組合內總吞吐量佔比最大的兩個區域：環渤海地區總吞吐量整體穩中有升、海外地區表現則整體平穩。西南沿海地區，未來將繼續受益於東南亞等新興市場經貿活動增長帶動，總吞吐量佔比有望繼續擴大。當前，長江三角洲、東南沿海及其他、珠江三角洲地區受到全球主要經濟體需求減弱影響，吞吐量下滑，但相信隨着內地經濟增長企穩回升，「雙循環」戰略帶來發展新契機，內外貿市場有望逐步呈現積極復蘇態勢。

 

其他報道

港交所首季賺34.1億元 按年升28% 勝預期

恒指半日升116點 重上250天線 科指升1.3%

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴 創板指2300點得而復失

阿里雲歷來最大型減價 最多減至半價

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 見1個月高 港美息差連續4日收窄

美國4月份消費者信心指數創9個月低位

騰訊：微信視頻號及小程序已支持數字人民幣支付

耶倫：若國債上限未能上調 將致經濟災難