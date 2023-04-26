美股隔晚下跌，美期亦向下，美債息短升長跌，科指升幅跑贏恒指，科指、恒指分別終止6日及3日連跌，恒指重上250天線。三大指數創一周最大升幅，不過大市成交不足1000億元，北水淨流入亦減少。
恒指今早低開96點，高位升285點，低位跌96點，高低波幅383點。通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為36.46%，下跌為23.75%，無升跌為39.77%。
恒指收市升139點或0.71%，報19757點，大市成交金額978億元，較上日減少8.22%，是4月24日964.4億元成交後最少；國指升53點或0.8%，報6654點。恒生科技指數收報4164點，跌0.9%。
藍籌股成交金額474.39億元，佔大市成交48.5%；科指成份股成交金額287.31億元，佔大市成交29.37%；國指成份股成交金額404.13億元，佔大市成交41.32%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.8%，至104.95億元，佔大市成交10.72%。牛熊證成交金額46.65億元，減少26.23%；窩輪成交金額58.29億元，減少7.32%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。
藍籌53隻升，20隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升5.14%，收報8.39元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.88%，收報135.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.08元，升5.78%；跌幅最大的是網易（9999）收報135.9元，跌1.88%。
恒指重上250天線(19725.56點)。科指50天線(4105.29點)跌穿250天線(4109.7點)。
北水南下合計淨流入15.02億元，較上日減少28.81%，連續第4日流入，累計流入68.67億元，對上一次連續4日淨流入是4月18日。南水北上合計淨流入7.51億元人民幣，終止連續3日流出。
騰訊（0700）據報計劃投資更多海外遊戲資產。騰訊：微信視頻號及小程序已支持數字人民幣支付。收報348.2元，升2.9%。
ASMPT（0522）首季少賺62% 第二季銷售收入預計均遜預期。曾跌最多12.71%，是2017年7月26日後最大跌幅，當日跌幅為15%。今曾低見61.15元，是1月13日59元後最低。今日收市跌11.85%，報61.75元，是1月12日後收市新低，當日報59.25元。
中遠海運港口（1199）首季少賺17%。收報4.89元，升1.4%。
渣打（2888）首季除稅前溢利升23%至17億美元中遠海運港口首季少賺17%。收報61元，跌0.08%。
港交所（0388）首季賺34.1億元 按年升28% 勝預期。收報329元，升1.23%。
阿里雲歷來最大型減價 最多減至半價。阿里（9988）收報83.3元，跌0.95%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報19.66元，升1.13%。中國平安（2318）收報51.55元，升0.19%；香港寬頻（1310）收報5.99元，跌0.17%。
大股東Prosus減持騰訊（0700）78.96萬股，持股降至25.99%。收報344.4元，升1.77%。
國務院：培育汽車出口優勢，優化外貿發展環境。吉利（0175）收報9.75元，升1.88%；比亞迪（1211）收報232.8元，升4.39%；廣汽集團（2238）收報4.81元，升2.34%；長城汽車（2333）收報9.32元，升2.87%；小鵬（9868）收報36.55元，升1.67%；理想汽車（2015）收報89.4元，升1.3%；蔚來（9866）平上市低位62.5元，收報63.8元，跌0.62%；零跑（9863）收報35.3元，升0.71%。
譚仔（2217）業務受疫情影響發盈警，料全年盈利按年大跌逾三成。收報2.11元，跌2.76%。
暴雪中國：不認為退款由網易（9999）單方面支付，未收到相關訴狀。收報135.9元，跌1.88%。；。
名創優品（9896）料首季經調整淨利潤增逾260%。收報32.3元，升2.22%。
David Webb增持鷹美（2368）至5%。收報4.46元，升3.96%。
融信（3301）未能於4月27日分期償付「20融信01」，申30日寬限期。收報0.455元，跌1.09%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.6元，收報1062.3元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064.9元，收報1064.9元，升0.06%；秦港股份（3369）創52周高，見1.24元，收報1.23元，無升跌；華能國電（0902）創52周高，見5元，收報4.85元，升8.26%；華電國際（1071）創52周高，見3.99元，收報3.83元，升5.51%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見6.37元，收報5.88元，跌0.68%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見1.14元，收報1.09元，跌2.68%；三一國際（0631）創52周高，見9.87元，收報9.81元，升5.03%；華能國際電力股份（0902）創52周高，見5元，收報4.85元，升8.26%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.22元，收報5.18元，升1.57%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；德琪醫藥（6996）低見2.61元，收報2.69元，升2.67%；縱橫遊（8069）低見0.123元，收報0.125元，跌2.34%；信能低碳（0145）低見0.054元，收報0.062元，跌23.46%；中國高精密（0591）低見0.385元，收報0.405元，跌66.8%；高山企業（0616）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；建德國際控股（0865）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；綠色經濟（1315）低見0.155元，收報0.155元，跌16.22%；銀城國際控股（1902）低見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；５１信用卡（2051）低見0.106元，收報0.11元，跌12%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.091元，收報0.091元，跌8.08%；龍源電力（0916）低見7.87元，收報8.19元，跌1.56%；王氏國際（0099）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；力寶（0226）低見1.95元，收報1.95元，跌3.47%；亞證地產（0271）低見0.155元，收報0.158元，跌4.24%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；帝國科技集團（0776）低見3.8元，收報3.99元，跌4.55%；億和控股（0838）低見0.83元，收報0.85元，升2.41%；高雅光學（0907）低見0.249元，收報0.249元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，正大企業國際（3839）收報1.82元，升21.33%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.099元，升20.73%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.58元，升19.59%；揚宇科技（8113）收報0.152元，升16.92%；華康生物醫學（8622）收報0.179元，升16.23%；沿海家園（1124）收報0.029元，升16%；直通電訊（8337）收報0.149元，升15.5%；國際娛樂（1009）收報0.46元，升15%；華夏文化科技（1566）收報0.054元，升14.89%；華榮能源（1101）收報0.057元，升14%。
下跌異動股，包括，GUANZE MEDICAL（2427）創上市新低，見0.46元，收報0.46元，跌70.13%；中國高精密（0591）創上市新低，見0.385元，收報0.405元，跌66.8%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.054元，收報0.062元，跌23.46%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.057元，跌17.39%；盛良物流（8292）創上市新低，見0.06元，收報0.088元，跌16.98%；聯洋智能控股（1561）收報1.16元，跌16.55%；連成科技集團（8635）收報0.66元，跌16.46%；銀城國際（1902）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；綠色經濟（1315）創上市新低，見0.155元，收報0.155元，跌16.22%；中國服飾控股（1146）收報0.105元，跌14.63%。
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