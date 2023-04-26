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鴻海郭台銘分析中美由貿易戰轉打金融戰、科技戰之因

早前宣布參選2024年總統選舉、鴻海集團創辦人郭台銘在Facebook發文指出，中美從貿易戰轉到金融戰與科技戰，原因是美國前任特朗普意識到貿易戰會得罪選民而大轉彎，改成和中國打金融戰和科技戰，惟金融戰和科技戰也會傷害以全球化為基礎的金融業和科技業利益。他期望從經濟、科技層面為基礎，探索台灣的未來。

郭台銘指出，回看目前的中美衝突，特朗普強硬對待中國，最早發動的是貿昜戰，其邏輯很簡單：中國之所以能富有崛起，是因為在美國支持下加入 WTO，然後發展出世界工廠的角色，在製造方面取得壓倒性優勢，賺了大錢，而美國又提供了市場讓中國大賺特賺，中國等於是偷走了美國的利益而壯大，那麼兩個選擇：要嘛中國這時應該將利益還給美國，要嘛美國就拒絕再支持中國。

文中指出，特朗普的手法剛開始是在貿易上，尤其以關稅手段逼壓中國，惟他很快發現有關手法必然要付出代價，那就是傷害了美國的消費者，引發了消費者的不滿。為了不得罪廣大消費者，特朗普後來「大轉彎」，改成和中國打金融戰和科技戰，嚴格控管進入中國的資金，進而不准中國擁有與運用高科技，這個政策方向，後來就被現任總統拜登承接下來，一直執行到現在。

郭台銘指出，「貿易戰」會傷害美國消費者，「金融戰」、「科技戰」也會傷害以全球化為基礎的金融業和科技業的利益。他認為，「金融戰」、「科技戰」不只牽涉到美國的金融業和科技業，是全世界的經濟領域都飽受打擊。「這此行業的有識之士怎麼可能不努力尋求新出路，降低受害、增加新機會？」

他強調，自己不當傳統政治領袖，深入了解政治卻不被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，要以這個事實，而不是政治上的刻板印象為基礎，來探索台灣的未來。

 

 

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