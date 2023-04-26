近日更加傳出11家大型內銀轄下壽險公司，合資超過339億元人民幣，成立特別用途基金，在股權基金領域實屬罕見，不排除是服務於金融機構化險和風險處置，可能是來自民間不良資產，換言之，促成了國進民退之勢。

所謂「中國特色估值體系」反證了國資改革亦進入新時代，年初國資委指出2020 年至 2022 年國企改革三年行動計劃，建立現代企業制度、調整行業結構，和提高效率，已告順利完成。

就國企重組、戰略定位、公司治理和資本配置效率進行比較的話，有三個可能與A、港股市場相關的三個重要變化要注意：1）在國企領域培育、擁抱和採用創新和先進技術； 2）提高國企股票的估值或減少被低估；3）將國有企業的經營和發展重點，與中國戰略目標結合(特別是在技術、能源和食品供應方面的自給自足)。

事實上，自2010 年以來，內地上市國企一度落後民企同行80%之多，打從 2021 年開始開始扭轉局面，主要是與民企的估值差距持續「被縮窄」所致，因為民企有較多面臨重大監管和增長逆風的行業。

要知道過去 10 年落後民企仍多達60% ，國企自 2021 年開始反彈，自去年 11 月以來增長 32%！並在側重於創新、股權估值及符合中國的戰略目標的新政策中，反過來領先民企10%。

價格回升，投資者自然亦重拾賺錢興（過去 6 個月推出以國企為重點的 ETF，流向國企的互聯互通資金同比增長了 250%），重要的是，這（又）一次國企重估的故事有多大規模及可持續多久。

而今國企改革又重回風口，有其存在性及周期性，並且可以追溯到 20 世紀 70 年代，重點跨越了現代化、私有化、整合、供給側改革，以及不同時期的意識形態。而這就是多年來中資股的投資迴廊。

可惜是《路透》報道加拿大第三大養老基金安大略教師退休基金（OTPP）上周解散了其駐香港的中國股票投資團隊，乃基於中西方關係日益緊張，以及全球利率上升導致股票投資環境充滿挑戰，但可能只被聽為好聲音中的雜音。

莫說國企佔中國GDP 多達30%(兩者相關性近60%)，在股票市場，佔MSCI中國指數及盈利權重分別29%及37%，但大多數盈利能力普遍落後於民企，主題當然為政治服務，就是共同富裕和國家安全等重要因素。

如果增長及效率提高，將釋放重大價值，像高盛估計，包括改革動力確實轉化為更好的增長，國企總市值可能會提高 20%，如果能夠與民營企業的看齊，blue sky即最多可以升多達 60%。

但並非所有國有企業都是生而平等的，例如該行篩選的50 隻優質國企，定價為 10 倍 2023 年預期市盈率、0.6倍 2023 年預期 PEG 和 38% 22-24 年每股收益CAGR。而外資和中資看法還是有些許分別的。

隨著中國特色估值體系的「構建」，中資券商預計央國企將迎來第N次價值重估。國資委優化2023 年央企考核指標，央企將更加關注凈資產收益率 (ROE) 和現金流提升，潛在的股權激勵計劃有助推動股價。

可以預見，國企將制定更多目標及多方面落地戰略，以推動更高質量增長，國企估值重塑將為能源、數字經濟和金融等成為戰略關鍵行。如此一來，投資路徑可從三個方向，包括提升生產力、改善現金流，及資產注入及分拆，預計能源及電力、通信服務和軍工等行業也將會從中受益。

根據非正式統計，目前港股有324 家國企(包括中央及地方企業)，若剔除市值低於 5 億美元的公司後則有206 家，共有 28 家國企的 2023 年預測市盈率低於 4 倍，其中以金融和基建行業（2-4倍）佔多數，PE要上到高單位數的重估空間，對基金也很足夠吸引。

筆者不是要特別為民企發聲，但中資電訊股已被談論多時，中資金融重估三部曲即內銀內險內券，反而是後者估值或許相對較高，但預估下一步內地資本市場發展走向，包括「小阿里分拆、小騰訊套現」的民企出路，中資券商不愁生意，像中金公司又會否被看高一線？

久利生