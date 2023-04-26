第一季度銀保、社區網格及其他等渠道在平安壽險新業務價值中佔比16.9%，按年上升5.4個百分點。

平安產險保險服務收入763.12億元，按年增長7.1%。整體承保綜合成本率保持在98.7%的健康水平。

平安銀行實現淨利潤146.02億元，按年增長13.6%。截至2023年3月末，不良貸款率1.05%，與年初持平；撥備覆蓋率290.40%，風險抵補能力保持良好。

保險資金投資組合方面，公司保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%。截至3月31日，公司保險資金投資組合規模超4.49萬億元，較年初增長3.1%。

公司保險資金投資組合中債權計劃及債權型理財產品佔比為9.7%，較年初下降0.6個百分點。該類資產信用水平較好，風險穩健可控。

不動產投資餘額2,045.41億元，在總投資資產中佔比4.6%，其中物權1,188.83億元（採用成本法計量，後續折舊採用年限平均法計提），股權450.02億元，債權406.56億元。

公司指，未來，公司會持續綜合考慮政策和市場環境，堅守風險偏好，優化調整投資組合。

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