平保（2318）公布，截至3月底止首季業績，歸屬於母公司股東的淨利潤升48.9%至383.52億元人民幣(下同)，壽險及健康險新業務價值按年增長8.8%至137.02億元。若去年第一季度新業務價值採用年底假設及方法重述，2023年第一季度新業務價值按年上升21.1%。
第一季度銀保、社區網格及其他等渠道在平安壽險新業務價值中佔比16.9%，按年上升5.4個百分點。
平安產險保險服務收入763.12億元，按年增長7.1%。整體承保綜合成本率保持在98.7%的健康水平。
平安銀行實現淨利潤146.02億元，按年增長13.6%。截至2023年3月末，不良貸款率1.05%，與年初持平；撥備覆蓋率290.40%，風險抵補能力保持良好。
保險資金投資組合方面，公司保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%。截至3月31日，公司保險資金投資組合規模超4.49萬億元，較年初增長3.1%。
公司保險資金投資組合中債權計劃及債權型理財產品佔比為9.7%，較年初下降0.6個百分點。該類資產信用水平較好，風險穩健可控。
不動產投資餘額2,045.41億元，在總投資資產中佔比4.6%，其中物權1,188.83億元（採用成本法計量，後續折舊採用年限平均法計提），股權450.02億元，債權406.56億元。
公司指，未來，公司會持續綜合考慮政策和市場環境，堅守風險偏好，優化調整投資組合。
其他報道
涉股票操縱計劃 證監禁康宏資管前持牌代表重投業界十年 罰款53萬
澳門博彩業首季舉報可疑交易達595宗 佔個案總比達72.8%