財務總監賀方德表示，經過去季銀行業大幅波動，銀行維持強勁流動性相當重要，需要在維持安全的流動性和提高回報中取得平衡。他預期在未來15個月至18個月，會以較高的流動性運作，提供高多緩衝空間，以應付未來的不確定性。他指渣打在存款和流動性指標，仍相當強勁。

行政總裁溫拓思則表示，該行雖然可以重新部署資金流動性，但他們特意加強流動性，並不會進取地部署在高收益資產。在市場仍然評估銀行流動性，以及監管機構是否在加強流動性要求的不確定性之下，雖然選擇加強流動性有機會成本，但他們樂於接受。他又認為，流動性增加產生的成本相對小，不認為對整季以至全年有特別影響。溫拓思又指，該行存款有穩定流入，沒有受近期銀行壓力衝擊，該行亦維持正常存款定價，因此他們並非被逼提高流動性。

上季渣打信貸損失撥備按年大幅減少86.87%至2600萬美元，其中中國商業房地產資產錄200萬元回撥，主權債評級下調相關撥備則有2300萬美元回撥，賀方德表示，至今年3月兩者的情况不再惡化，其餘貸款表現良好。為審慎原故，該行沒有更改今年撥備指引，但如第二季貸款能如首季般下降，則有機會改變今年的指引。

賀方德指，渣打目前在內地商業房地產風險敞口為34億美元，截至3月底仍有1.7億美元額外貸款，該行會逐個客戶檢視撥備情况，會關注未來數月在政策支持下，內房需求復蘇的情况。