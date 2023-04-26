moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：應對市場不明朗 樂意以淨息差換高流動性

上月美國地區銀行和歐洲瑞信銀行問題，引起市場對銀行流動性的關注，帶動渣打（2888）提高流動性影響今年淨息差表現。渣打將今年和明年的淨息差指引，均下調0.05厘分別至1.7厘和1.75厘，主要反映該行提高流動性。計算高質素流動性來源與淨現金流出比率的流動性覆蓋比率（LCR），截至上季末上升14個百分點，至161%的歷史新高。

財務總監賀方德表示，經過去季銀行業大幅波動，銀行維持強勁流動性相當重要，需要在維持安全的流動性和提高回報中取得平衡。他預期在未來15個月至18個月，會以較高的流動性運作，提供高多緩衝空間，以應付未來的不確定性。他指渣打在存款和流動性指標，仍相當強勁。

行政總裁溫拓思則表示，該行雖然可以重新部署資金流動性，但他們特意加強流動性，並不會進取地部署在高收益資產。在市場仍然評估銀行流動性，以及監管機構是否在加強流動性要求的不確定性之下，雖然選擇加強流動性有機會成本，但他們樂於接受。他又認為，流動性增加產生的成本相對小，不認為對整季以至全年有特別影響。溫拓思又指，該行存款有穩定流入，沒有受近期銀行壓力衝擊，該行亦維持正常存款定價，因此他們並非被逼提高流動性。

上季渣打信貸損失撥備按年大幅減少86.87%至2600萬美元，其中中國商業房地產資產錄200萬元回撥，主權債評級下調相關撥備則有2300萬美元回撥，賀方德表示，至今年3月兩者的情况不再惡化，其餘貸款表現良好。為審慎原故，該行沒有更改今年撥備指引，但如第二季貸款能如首季般下降，則有機會改變今年的指引。

賀方德指，渣打目前在內地商業房地產風險敞口為34億美元，截至3月底仍有1.7億美元額外貸款，該行會逐個客戶檢視撥備情况，會關注未來數月在政策支持下，內房需求復蘇的情况。