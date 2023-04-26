楊主光又表示，公司正積極招聘人員，企業方案隊伍相當缺人，招聘資金尚餘10%至20%未使用，料未來相關成本投放預算或超出此水平。楊又表示，公司正積極拓展大灣區業務，相信未來2至3年大灣區業務會番倍。談及業務方面，楊認為過去半年業績穩健增長，住宅寬頻用戶按年升3%至91.5萬戶，另外集團成功轉型為資訊及通訊科技，期內企業方案收入按年升3%至23.48億元。

香港寬頻上半財年經調整EBITDA 按年跌6%至12億元，不包括去年已出售的新加坡及馬來西亞業務的4個月影響，收益按年增長2%至67億元，每股中期息20仙，按年少派五成。楊表示，看好對下半年住宅和企業寬頻業務向好，上半年受疫情影響商業寬頻客戶數按年跌1%，有關跌幅亦可以視為按年持平，要看服務收費生意額而非用戶數，隨著疫情完全消退和旅遊復蘇，相信下半財年會好轉。

談及電商業務，楊表示，關閉與聯營公司合作經營的電商平台「Home +」，認為沒有前景，不再專注有關B2C市場。最近公司新增的電子產品電商平台「Shoppy 」，因為公司最早期亦有經營電子產品網購平台，其後發展成為生活百貨網購「Home +」，關閉「Home +」後的人力資源和技術便移至「Shoppy 」。楊認為，公司一直有營運電子產品網購平台，客戶對象不限於B2C，還有B2B市場，能作優惠輔助公司吸納新客。

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