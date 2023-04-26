目標公司目前以「現代持續教育中心」為品牌經營一間學習中心，提供根據持續進修基金註冊的證書課程。據公告，目標業務提供的課程專注於酒店、商業管理及職場英語溝通。

公司已向賣方支付可退還按金500萬元，若買賣雙方已訂立正式協議，則按金將根據正式協議之條款用作潛在收購事項總代價之部分付款。

集團指，潛在收購事項乃公司多元化公司收入來源之絕佳時機，符合公司及股東之整體利益。

在去年8月11日，創天傳承曾公告，擬收購目標公司的65%股權。

翻查資料，潘俊彥在2016年3月向源宇宙教育（前稱香港教育（國際）/1082）以4700萬元收購了Seasoned Leader Group的47%權益，而Seasoned Leader Group持有中偉國際集團有限公司的100%股權。

中偉國際集團有限公司則以「啟示書院」提供包括非本地高等及專業教育服務及工商管理以及酒店及旅遊學科的就業導向學術課程。

據公開資料顯示，中偉國際集團目前的商業名稱正是「現代持續教育中心」。公司董事分別為潘俊彥、周靜芳、張鳳之。

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