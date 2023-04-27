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第一信託銀行再挫30% 道指跌228點 伙標指齊見近1個月低 納指逆升0.4%

美國第一信託銀行(First Republic Bank)再次重挫30%，據報美國監管部門考慮降低該行信用評分，或導致其被限制使用貼現窗口和聯儲局緊急貸款工具。美國債務違約可能性方面，眾議院通過共和黨版的債務上限提案，但白宮稱絕不會將其簽署成法。個股方面，廣告業務反彈推動Facebook母公司Meta第一季營收和利潤均超預期，對第二季收入的展望亦帶來驚喜，延長時段升11.6%。

美債息上升，息差個別發展，美2年期10年期債息倒掛收窄，美3個月10年期債息倒掛擴闊，道指標指向下見近1個月低，納指則向上。

道瓊斯工業平均指數收跌228點，跌幅0.69%，報33301點。標普500指數收跌15點，跌幅0.39%，報4055點。納斯達克綜合指數收漲55點，或0.47%，報11854點。

聯合健康跌1.82%，報482.95美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累59點，而微軟升7.2%，報295.37元，貢獻道指131點。

科技股方面，蘋果收市報163.76元，跌0%，谷歌母公司Alphabet收市報103.71元，跌0.13%，亞馬遜收市報104.98元，升2.34%，Facebook收市報209.4元，升0.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.83%，報463點。德國DAX指數收跌0.49%，報15795點；法國CAC 40指數跌0.87%，報7466點；英國富時100指數收跌0.49%，報7852點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.97%，報6353點。

美國2年期債息屆乎3.8647%(是4月7日後最低)至3.9941%。收市報3.9509點，是4月25日後收市高。

美國10年期債息屆乎3.3733%(是4月13日後最低)至3.4541%。收市報3.4485%，是4月24日後收市高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎48.685基點(是4月6日後最窄)至59.535基點。收市報50.448基點，是4月5日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎166.397基點至174.592基點(是4月11日後最闊)收市報169.365基點，創收市價計新闊。息差連續3日擴闊，累計15.03基點，對上一次連續3日擴闊是4月12日。

道指曾跌最多0.88%，低見33235.85點，是3月31日32901.96點後最低。收市報33301.87點，是3月31日後收市新低，當日報33274.15點。連跌2日，累計跌573.53點，對上一次連跌2日是4月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月8日。

標指曾跌最多0.55%，低見4049.35點，是3月30日4032.1點後最低。收市報4055.99點，是3月30日後收市新低，當日報4050.83點。連跌2日，累計跌81.05點，對上一次連跌2日是4月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月12日。

納指曾升最多1.43%，是4月13日後最大升幅，當日升幅為2.09%。高見11967.99點，是4月25日11990.46點後最高。收市報11854.35點，是4月24日後收市新高，當日報12037.2點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月23日。

 

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