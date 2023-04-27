對於有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請。阮國恒認為，銀行需以要將風險區分，採取與之相稱措施。須在有效落實反洗錢措施的同時「公平待客」，以具透明度、合理和高效的程序，讓企業獲得基本銀行服務。

阮國恒指政府目前正就虛擬資產的監管框架作出諮詢。他認為，部分虛擬資產業務的洗錢風險或會較高，銀行在處理相關企業的開戶申請時倍加審慎實屬無可厚非。不過隨着有關監管框架陸續落實，預期受監管的虛擬資產服務提供者將陸續通過合理的程序成功開立銀行戶口。

金管局今日稍後會向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，並分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考。另外，金管局明天會聯同證監會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構共同為「開戶難」作直接交流，並分享有用資訊。

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