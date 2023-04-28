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GDP增速放緩 美債息、美股上升 道指升524點

受企業投資乏力影響，美國第一季度GDP增速放緩至1.1%。當季核心個人消費支出(PCE)價格指數創一年來最大升幅，超過預期，美國經濟陷入通脹居高不下、GDP增速放緩的雙重夾擊，聯儲局下周決策面臨巨大挑戰。個股方面，亞馬遜雲業務營收強勁，但增速已開始放緩，抹去延長時段多達12%的漲幅。美債息上升，美債息倒掛擴闊，美股向上，道指見3個月最大升幅，標指納指見1個月最大升幅。

道瓊斯工業平均指數收漲524點，升幅1.58%，報33826點。標普500指數收漲79點，升幅1.96%，報4135點。納斯達克綜合指數收漲287點，或2.43%，報12142點。

微軟升3.2%，報304.83美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而Catterpillar跌0.86%，報214.33元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報168.41元，升2.83%，谷歌母公司Alphabet收市報107.59元，升3.74%，亞馬遜收市報109.82元，升4.61%，Facebook收市報238.56元，升13.92%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報464點。德國DAX指數收漲0.03%，報15800點；法國CAC 40指數漲0.24%，報7483點；英國富時100指數收跌0.27%，報7831點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.7%，報6461點。

美國2年期債息高見4.1095%，是4月24日後最高。收市報4.0682%，是4月24日後收市新高。

美國10年期債息高見3.5357%，是4月24日後最高。收市報3.5204%，是4月21日後收市新高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎49.286基點至57.777基點，收市報55.396基點，是4月26日後收市高。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎162.706基點至173.994基點。收市報163.917基點，是4月24日後收市最闊。

道指曾升最多1.68%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見33859.75點，是4月25日33875.49點後最高。收市報33826.16點，是4月24日後收市新高，當日報33875.4點。

標指曾升最多2.03%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4138.24點，是4月24日4142.41點後最高。收市報4135.35點，是4月24日後收市新高，當日報4137.04點。

納指曾升最多2.53%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為2.62%。高見12154.01點，是4月20日12155.96點後最高。收市報12142.24點，是4月19日後收市新高，當日報12157.23點。連升2日，累計升343.08點，對上一次連升2日是3月30日。

 

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