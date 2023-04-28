個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.75%，折合報347.59元；阿里巴巴（9988）升1.33%，折合報82.88元；美團（3690）升0.79%，折合報135.06元；匯控（0005）升1.12%，折合報56.88元；建行（0939）跌0.87%，折合報5.2元。

道期現跌0.141%；標期現跌0.14%；納期現跌0.2%。日股現升0.66%，韓股現升0.13%，澳股現升0.35%。

VIX指數隔晚跌9.6%或1.81點，報17.03點。

紐油現跌0.02%或0.02美元，報74.74美元；布油現升0.02%或0.01美元，報78.39美元；金價現跌0.03%或0.74美元，報1987.04美元；LME 銅期貨隔晚升0.39%或34美元，報8586.5美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.5242厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中行（3988）、中銀香港（2388）、建行（0939）、工行（1398）、中石油（0857）、農業銀行（1288）、交行（3328）、康希諾生物（6185）、天齊鋰業（9696）、長飛光纖光纜（6869）等。

美麗華（0071）獨董兼新世界（0017）創辦人之一的冼為堅離世。

贛鋒鋰業（1772）首季少賺32%。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.5倍至4.59億元人幣。

比亞廸（1211）首季純利急升4倍。

嘉里物流（0636）馬榮楷將於今年9月底退任總裁。

澳博（0880）蘇樹輝將退任執董。

聯想（0992）申請增設人民幣櫃台。

中海油（0883）首季純利跌6%至321億人幣。中海油申請增設人民幣櫃台。

郵儲行（1658）首季多賺5%，信用減值損失降25%，首季新生成不良貸款144億。

中人壽（2628）首季多賺18%，新業務價值增速由負轉正。

粤海置地（0124）首季少賺27.4%至1.11億元。

新奧（2688）首季綜合能源銷售量按年增27%。

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