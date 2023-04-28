恒指今早高開95點或0.49%，報19936點，大市成交金額20億元；國指今早高開34點或0.52%，報6709點。恒生科技指數開市報3887點，升0.67%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.13%，下跌為3.62%，無升跌為86.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中石化（0386）、中移動（0941）、招商銀行（3968）拖累大市。

藍籌37隻升，18隻下跌，21隻無升跌。比亞迪（1211）升2.29%，報241.4元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌3.18%，報32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，3隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報23.5元，升4.44%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報32.2元，跌0.62%。

恒指續高於250天線(19719.38點)。科指續低於主要平均線。

IMAX CHINA（1970）首季多賺64% 農曆新年票房增72%。無成交，報7.29元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報3.14元，無升跌。中銀香港（2388）開市報24.6元，無升跌。建行（0939）開市報5.26元，升0.19%。工行（1398）開市報4.22元，無升跌。中石油（0857）開市報5.33元，跌0.19%。農業銀行（1288）開市報3.05元，升0.66%。交行（3328）開市報5.05元，跌0.59%。康希諾生物（6185）開市報37.2元，升0.13%。天齊鋰業（9696）開市報50元，升1.21%。長飛光纖光纜（6869）無成交，報15.06元。

美麗華（0071）獨董兼新世界（0017）創辦人之一的冼為堅離世。美麗華無成交，報11.74元。

新世界（0017）開市報20.75元，升1.22%。

贛鋒鋰業（1772）首季少賺32%。開市報53元，跌0.47%。

比亞迪電子（0285）首季多賺1.5倍至4.59億元人幣。開市報23.5元，升4.44%。

比亞廸（1211）首季純利急升4倍。開市報241.4元，升2.29%。

嘉里物流（0636）馬榮楷將於今年9月底退任總裁。無成交，報11.08元。

澳博（0880）蘇樹輝將退任執董。開市報3.98元，無升跌。

聯想（0992）申請增設人民幣櫃台。開市報7.95元，跌0.5%。

中海油（0883）首季純利跌6%至321億人幣。中海油申請增設人民幣櫃台。開市報12.64元，升1.77%。

郵儲行（1658）首季多賺5%，信用減值損失降25%，首季新生成不良貸款144億。開市報4.96元，跌1.39%。

中人壽（2628）首季多賺18%，新業務價值增速由負轉正。開市報14.78元，升0.41%。

粤海置地（0124）首季少膩27.4%至1.11億元。無成交，報0.78元。

新奧（2688）首季綜合能源銷售量按年增27%。開市報112.2元，升1.91%。

破頂股表現

破頂股包括，上海醫藥（2607）創52周高，見16.3元，開市報16.3元，升0.37%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.15元，開市報8.15元，升2.77%；人保集團（1339）創52周高，見3.05元，開市報3.05元，升2.69%；秦港股份（3369）創52周高，見1.28元，開市報1.28元，升0.79%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，升8.55%；位元堂（0897）創52周高，見0.415元，開市報0.415元，升2.47%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.05元，開市報3.05元，升2.69%；天韻國際控股（6836）創52周高，見1.76元，開市報1.76元，升2.92%。

異動股

上升異動股，包括，潼關黃金（0340）開市報0.41元，升10.81%；新娛科控股（6933）開市報0.42元，升10.53%；第一上海（0227）開市報0.15元，升10.29%；珍酒李渡（6979）開市報9.7元，升9.23%；唐宮中國（1181）開市報0.62元，升8.77%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，升8.55%；中國智慧能源（1004）開市報0.043元，升7.5%；中國新電信（8167）開市報0.064元，升6.67%；昭衍新藥（6127）開市報31.75元，升5.83%；康龍化成（3759）開市報33.95元，升5.76%。

下跌異動股，包括，綜合環保集團（0923）開市報0.046元，跌8%；新天地產集團（0760）開市報0.015元，跌6.25%；中鋁國際（2068）開市報2.35元，跌5.24%；大唐新能源（1798）開市報3.13元，跌4.57%；神威藥業（2877）開市報8.05元，跌4.17%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌3.97%；大唐發電（0991）開市報1.54元，跌3.75%；魏橋紡織（2698）開市報1.52元，跌3.18%；中升（0881）開市報32元，跌3.18%。

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