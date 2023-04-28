收入當中，利息淨收入1,684.12億元，下降4.79%。受貸款市場報價利率(LPR)下調滯後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率(NIM)下降至1.77%。工行稱，將在資產、負債兩端協同發力，持續優化結構，將NIM保持在合理區間。

非利息收入500.49億元，增長1.02%，其中，手續費及佣金淨收入404.86億元，下降2.86%，主要是受資本市場波動影響，客戶投資理財風險偏好下降，導致資產管理、代銷基金收入下降較多。營業費用（不含稅金及附加）454.35億元，增長5.39%。成本收入比20.80%。

按照貸款質量五級分類，不良貸款餘額3,375.91億元，比上年末增加164.21億元，不良貸款率1.38%，與上年末持平。撥備覆蓋率213.57%，上升4.10個百分點。

核心一級資本充足率13.70%，一級資本充足率15.22%，資本充足率18.79%，均滿足監管要求。

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