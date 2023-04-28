moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

工行首季多賺0.02% NIM降至1.77% 將保持在合理區間

工行（1398）公布，首季調整後歸屬於母公司股東的淨利潤，按年升0.02%，至901.64億元人民幣(下同)，收入跌3.52%至2184.61億元。年化平均總資產回報率0.89%，年化加權平均權益回報率11.22%，分別下降0.11和0.93個百分點。

收入當中，利息淨收入1,684.12億元，下降4.79%。受貸款市場報價利率(LPR)下調滯後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率(NIM)下降至1.77%。工行稱，將在資產、負債兩端協同發力，持續優化結構，將NIM保持在合理區間。

非利息收入500.49億元，增長1.02%，其中，手續費及佣金淨收入404.86億元，下降2.86%，主要是受資本市場波動影響，客戶投資理財風險偏好下降，導致資產管理、代銷基金收入下降較多。營業費用（不含稅金及附加）454.35億元，增長5.39%。成本收入比20.80%。

按照貸款質量五級分類，不良貸款餘額3,375.91億元，比上年末增加164.21億元，不良貸款率1.38%，與上年末持平。撥備覆蓋率213.57%，上升4.10個百分點。

核心一級資本充足率13.70%，一級資本充足率15.22%，資本充足率18.79%，均滿足監管要求。

 

其他報道

金管局：3月新批出按揭貸款額增加32%

金管局：3月港元存款升1.2% 人民幣存款跌2.4%

中銀香港首季提取減值準備前經營溢利升14% 淨息差按季收窄15點子

李家超：取消強積金對沖安排 5月1日生效

富衛於希慎廣場設MIRROR健康應援站

中石油首季賺436億人幣 按年升12%

政治局開會 恒指收市升54點 成交重返千億 北水增7倍 全周跌181點全月跌505點 科指連跌4周

Buyandship與日本樂天市場派限時優惠券 消費滿指定金額即減600日圓 

香港快運開通越南河內直航   優惠期搶單程機票68元起