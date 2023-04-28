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建行首季多賺0.26% NIM降至1.64%

建行（0939）公布，首季歸屬於該行股東的淨利潤按年升0.26%，至887.43億元人民幣(下同)，收入升0.9%至2009.48億元。

期內，發放貸款和墊款總額22.53萬億元，較上年末增加1.33萬億元，增長6.28%；金融投資8.88萬億元，較上年末增加3,348.01億元，增長3.92%。

按照貸款五級分類劃分，不良貸款為3,096.27億元，較上年末增加168.02億元。不良貸款率1.38%，與上年末持平。撥備覆蓋率為241.68%，較上年末上升0.15個百分點。撥貸比為3.33%，較上年末下降0.01個百分點。

利息淨收入1,530.82億元，較上年同期減少4.10%。淨利息收益率1.83%，淨利差(NIM)1.64%，環比均下降8個基點，主要受到LPR下調以及市場利率整體走低影響。

手續費及佣金淨收入430.17億元，較上年同期增長2.62%，主要是集團抓住市場需求，加大業務拓展，託管及其他受託業務等多項收入實現較快增長。

減值損失515.29億元，較上年同期減少2.83億元。其中，信用減值損失515.77億元，其他資產減值損失轉回0.48億元。

核心一級資本充足率13.19%，一級資本充足率13.86%，資本充足率17.88%。

 

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