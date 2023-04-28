積金局主席劉麥嘉軒表示，自去年6月取消「對沖」的法例獲立法會通過後，非常高興今天得悉政府落實有關安排的生效日期，令這項關乎全港打工仔女退休福祉的安排得以落實，達至勞資雙贏，以及讓進一步完善強積金制度再邁進一大步。取消「對沖」可以鞏固強積金制度和壯大工作人口的退休儲備，意義重大。

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