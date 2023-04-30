國家統計局公布，4月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，按月跌2.7個百分點， 低於50盛衰分界線，是今年首次跌至收縮區間， 反映製造業景氣水準下滑。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受市場需求不足和第一季製造業快速恢復形成較高基數等因素影響，4月份製造業PMI降至臨界點以下。
各指數表現，生產指數為50.2，按月跌4.4個百分點，繼續位於臨界點以上，表明制造業生產保持擴張。新訂單指數為48.8，按月跌4.8個百分點，顯示製造業市場需求回落；從業人員指數為48.8，按月跌0.9個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。
3大指數均出現不同的回落程度。非製造業商務活動指數（非製造業PMI）為56.4，按月跌1.8個百分點，處於50盛衰分界線以上， 反映非製造業保持較高景氣水平。綜合PMI產出指數分別為54.4，按月跌2.6個百分點。
趙慶河表示，服務業恢復基礎繼續鞏固。從行業看，與居民出行和消費密切相關的交通運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數高於60.0，行業業務總量明顯增長。此外，建築業商務活動指數為63.9，連續3個月位於高位景氣區間，建築業生產活動持續較快擴張。