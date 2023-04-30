國家統計局公布，4月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2，按月跌2.7個百分點， 低於50盛衰分界線，是今年首次跌至收縮區間， 反映製造業景氣水準下滑。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受市場需求不足和第一季製造業快速恢復形成較高基數等因素影響，4月份製造業PMI降至臨界點以下。