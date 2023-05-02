道瓊斯工業平均指數收跌46點，跌幅0.14%，報34051點。標普500指數收跌1點，跌幅0.04%，報4167點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.12%，報12212點。

波音跌1.41%，報203.87美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累19點，而聯合健康升0.73%，報4957元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報169.59元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報107.2元，跌0.13%，亞馬遜收市報102.05元，跌3.22%，Facebook收市報243.18元，升1.19%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.06%，報466點。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數假期休市；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收跌0.42%，報6543點。

美國2年期債息曾升最多3.87%，是4月27日後最大升幅，當日升幅為4.01%。曾高見4.1614%，是4月24日4.1816%後最高。收市報4.1407%，是4月21日後收市新高，當日報4.1816%。

美國10年期債息曾升最多5.39%，是2022年9月26日後最大升幅，當日升幅為6.62%。高見3.6064點，是4月19日3.6368點後最高。收市報3.5681點，是4月21日後收市新高，當日報3.5718點。

美2年期10年期債息續倒掛，屆乎53.945基點(4月27日後最窄)至64.49基點(是4月20日後最闊)。收市報57.879基點，是4月27日後收市最窄，當日報55.396基點。

美3個月10年期債息續倒掛，屆乎141.27基點(是4月4日後最窄)至167.593基點(是4月28日後最闊)。收市報146.397基點，是4月3日後收市最窄。

道指曾跌最多0.2%，是4月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.29%。低見34030.14點，是4月28日33728.37點後最低。收市報34051.7點，是4月27日後收市新低，當日報33826.16點。

標指曾跌最多0.13%，是4月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.2%。低見4164.12點，是4月28日4127.18點後最低。收市報4167.87點，是4月27日後收市新低，當日報4135.35點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月31日。

納指曾跌最多0.37%，是4月28日後最大跌幅，當日跌幅為0.49%。低見12181.08點，是4月28日12082.57點後最低。收市報12212.6點，是4月27日後收市新低，當日報12142.24點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月21日。

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