個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報346.02元；阿里巴巴（9988）升0.65%，折合報82.58元；美團（3690）升0.72%，折合報133.96元；匯控（0005）升0.18%，折合報56.25元；建行（0939）跌1.69%，折合報5.16元。

道期現跌0.134%；標期現跌0.2%；納期現跌0.25%。日股現升0.29%，韓股現升0.64%，澳股現跌0.25%。

VIX指數隔晚升1.9%或0.3點，報16.08點。

紐油現跌0.02%或0.01美元，報75.64美元；布油現跌0.01%或0.01美元，報79.3美元；金價現跌0%或0.14美元，報1982.42美元；LME 銅期貨隔晚升0.1%或9美元，報8595.5美元。美國10年期債息現跌0.26%或0.0095厘，報3.5586厘。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）、恒生（0011）最快今日公布業績。

比亞迪（1211）4月新能源車銷量升98%。

利基（0240）擬3.69億購百勝角路農地，申請先導計劃發展。

重慶洪九果品（6689）首季收入升五成至43.27億元人幣。

中國飛機租賃（1848）旗下中飛租（天津）首季利潤1億元人民幣。

中國航空科技（2357）旗下中航凱天公開招標加入多名股東，母企中國航空科技減持逾27％股權。

理想汽車（2015）上月交付2.57萬輛電動車，按年升5倍。

蔚來（9866）4月交付6658輛電動車，按年升31％。

小鵬汽車（9868）上月交9002輛電動車，按年升75％。

香港科技探索（1137）旗下HKTV mall港貨「直送英國」今月開通，首階段佣金不變招商戶。

澳門4月賭收147.22億按月升逾15%。

網信辦：（9888）、微博（9898）未履行主體責任不力已依法約談並予以罰款。

神華（1088）首季按年多賺4%，盈利逾200億人幣。

復星醫藥（2196）首季實際多賺15%。

裕元（0551）發盈警，料首季少賺40%至45%。

農行（1288）首季多賺1.7%。

中行（3988）首季賺576.6億人幣，按年升0.5%。

建行（0939）首季多賺0.26%，NIM降至1.64%。

交行（3328）首季多賺半成至246億人幣。

工行（1398）首季多賺0.02%，NIM降至1.77%，將保持在合理區間。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營溢利升14%，淨息差按季收窄15點子。

中石油（0857）首季賺436億人幣，按年升12%。

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