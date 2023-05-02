恒指今早高開228點或1.15%，報20122點，大市成交金額29億元；國指今早高開83點或1.25%，報6785點。恒生科技指數開市報3968點，升1.73%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.48%，下跌為2.39%，無升跌為87.12%。