恒指今早高開228點或1.15%，報20122點，大市成交金額29億元；國指今早高開83點或1.25%，報6785點。恒生科技指數開市報3968點，升1.73%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.48%，下跌為2.39%，無升跌為87.12%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、新地（0016）、九龍倉置業（1997）拖累大市。
藍籌61隻升，4隻下跌，11隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.9%，報14.98元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌0.33%，報5.98元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報38.95元，升3.59%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報61.5元，跌0.97%。
恒指升穿10天線(20068.38點)、50天線(20100.52點)。科指上試10天線(3976.26點)，20天線(4105.15點)跌穿250天線(4109.44點)。
美高梅中國（2282）首季轉賺，EBITDAR 1.69億美元。開市報11.04元，升3.56%。
匯控（0005）、恒生（0011）最快今日公布業績。績前表現如下，匯控開市報56.4元，升0.45%。
恒生（0011）開市報117元，升0.78%。
比亞迪（1211）4月新能源車銷量升98%。開市報239元，升1.27%。
利基（0240）擬3.69億購百勝角路農地，申請先導計劃發展。無成交，報1.04元。
重慶洪九果品（6689）首季收入升五成至43.27億元人幣。開市報16.3元，升2.64%。
中國飛機租賃（1848）旗下中飛租（天津）首季利潤1億元人民幣。無成交，報4.92元。
中國航空科技（2357）旗下中航凱天公開招標加入多名股東，母企中國航空科技減持逾27％股權。開市報4.3元，升1.65%。
理想汽車（2015）上月交付2.57萬輛電動車，按年升5倍。開市報92.4元，升1.04%。
蔚來（9866）4月交付6658輛電動車，按年升31％。開市報61.5元，跌0.97%。
小鵬汽車（9868）上月交9002輛電動車，按年升75％。開市報38.95元，升3.59%。
香港科技探索（1137）旗下HKTV mall港貨「直送英國」今月開通，首階段佣金不變招商戶。開市報4.93元，無升跌。
澳門4月賭收147.22億按月升逾15%。新濠國際發展（0200）開市報9.23元，升1.88%。美高梅中國（2282）開市報11.04元，升3.56%。澳博（0880）開市報4.12元，升1.48%。永利澳門（1128）開市報8.74元，升3.68%。銀河娛樂（0027）開市報58.15元，升4.77%。金沙中國（1928）開市報28.9元，升3.77%。
網信辦：（9888）、微博（9898）未履行主體責任不力已依法約談並予以罰款。開市報118.9元，升2.77%。
神華（1088）首季按年多賺4%，盈利逾200億人幣。開市報26元，無升跌。
復星醫藥（2196）首季實際多賺15%。開市報22.35元，無升跌。
裕元（0551）發盈警，料首季少賺40%至45%。開市報11.56元，跌1.87%。
農行（1288）首季多賺1.7%。開市報3.04元，升0.33%。
中行（3988）首季賺576.6億人幣，按年升0.5%。開市報3.16元，升0.96%。
建行（0939）首季多賺0.26%，NIM降至1.64%。開市報5.27元，升0.38%。
交行（3328）首季多賺半成至246億人幣。開市報5.16元，升1.98%。
工行（1398）首季多賺0.02%，NIM降至1.77%，將保持在合理區間。開市報4.28元，升1.42%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營溢利升14%，淨息差按季收窄15點子。開市報24.7元，無升跌。
中石油（0857）首季賺436億人幣，按年升12%。創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升1.29%。
破頂股包括，IGG（0799）創52周高，見6.79元，開市報6.79元，升4.95%；北京控股（0392）創52周高，見33.1元，開市報33.1元，升1.85%；日清食品（1475）創52周高，見7元，開市報7元，無升跌；中國財險（2328）創52周高，見9.7元，開市報9.7元，升2.43%；人保集團（1339）創52周高，見3.14元，開市報3.14元，升1.95%；中國人民保險集團（1339）創52周高，見3.14元，開市報3.14元，升1.95%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；興證國際（6058）創52周高，見0.168元，開市報0.168元，升11.26%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.465元，開市報0.465元，升1.09%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升1.29%。
異動股
上升異動股，包括，亞洲速運（8620）開市報0.181元，升14.56%；興證國際（6058）創52周高，見0.168元，開市報0.168元，升11.26%；易居企業（2048）開市報0.47元，升10.59%；輝煌明天（1351）開市報0.385元，升10%；天能動力（0819）開市報9.88元，升8.69%；靖洋集團（8257）開市報0.136元，升7.94%；信達國際控股（0111）開市報0.36元，升7.46%；JS環球生活（1691）開市報7.41元，升6.93%；立德教育（1449）開市報0.39元，升6.85%。
下跌異動股，包括，恆宇集團（2448）開市報2.98元，跌14.86%；恒智控股（8405）開市報0.81元，跌8.99%；國開國際投資（1062）開市報0.077元，跌3.75%；光大水務（1857）開市報1.3元，跌3.7%；微博（9898）開市報138.6元，跌3.41%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌3.2%；彩星玩具（0869）開市報0.61元，跌3.17%；環亞國際醫療集團（1143）開市報1.86元，跌3.12%；植華集團（1842）開市報0.485元，跌3%。
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