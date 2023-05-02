明報記者 劉德斌、鄺海盈

歐冠昇接受本報專訪時表示，在推出人民幣交易櫃台的過程中，將會分階段發展。「我們會努力確保香港大型上市公司參與其中，例如以日均成交額最大篩選，然後再擴展至其餘的公司。」他續指出，「在初期階段，只有莊家參與雙櫃台的交易，提供人民幣和港元的報價，惟南向交易仍須暫時以過往的方法（人民幣換匯港元）交易。」他坦言，由於系統實施以及其他準備工作需要更長的時間，開放南向交易的人民幣櫃台上可能會較預期需時較長，目前未有確切時間表。

新制度改遊戲規則 減匯率風險

他又形容引入人民幣櫃台對南向交易而言是「改變遊戲規則」（game changer）的重大舉措，因按以往機制，投資者經港股通買賣港股而以人民幣換匯，並待翌日才能確認匯價。新制度將可減低匯兌成本及匯率風險，預計將有助刺激交易量。待南向交易可參與人民幣櫃台後，相信「即使不是所有交易都以人民幣計價，預期亦會是絕大多數」。

目前已有最少20家上市公司遞交增設人民幣櫃台的申請，除重磅AI股商湯（0020）外全為藍籌股。歐冠昇稱，除上市公司外，市場莊家方面亦表現出極大興趣參與，「有本身並非市場莊家的參與者更詢問如何成為雙櫃台的莊家……不要忘記，莊家制的一大特點，是市場莊家可以通過南向交易的買賣盤對冲，在毋須繳付印花稅情况下對冲及套戥」。歐冠昇認為，莊家制有助確保買賣差價維持狹窄，亦可維持港元及人民幣股價水平趨同。

歐冠昇又指出，自3月13日股票互聯互通標的再擴容後，成交額已見顯著升幅。他以北向交易為例，北向交易於3月股份數目增六成至2500隻，佔A股市值達九成。北向交易平均每日成交金額由今年首季的970億元人民幣，顯著上升約三成，至最近一周（上周三）更大增逾五成至約1500億元人民幣。

歐：要令香港成風險管理中心

人民銀行於上周五黃金周假期前公布互換通即日實施，歐冠昇則認為要令香港成為風險管理中心，尤其在與中國相關的金融工具方面，讓外資參與利率互換的場外交易衍生工具，以管理利率變化風險。他續稱，港交所並不着眼於互換通開放能在短期帶來多少收入，而是看重如何推動外資參與中國資本市場，槓桿放大交易倉位。

另滬深港通的優化措施還有增加非假期交易日，現每年的交易日可增加超過10日，歐冠昇指南向交易首兩天新增交易日為五一假期前的4月26日、27日。

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