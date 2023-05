馬斯克是在回應電動汽車分析師Sawyer Merrit的帖文時發表上述言論。Merrit指出,Tesla 的 Twitter 主帳戶現在已擁有超過2000萬粉絲,是其他任何汽車品牌的4倍,是蘋果的2倍。

根據特斯拉上周發布的2022年影響力報告,Tesla Twitter 官方帳號的粉絲去年增長了53%,達到1900萬,其帖文瀏覽量超過了10億次。

The @apple account would have many more followers if it posted content

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2023