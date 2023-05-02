港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8496元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌52.49點子至3.21286%；1星期HIBOR升1.57點子至3.3106%；2星期HIBOR升10.08點子至3.35946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.67點子至3.71006%；6個月期HIBOR升3.91點子至4.0747%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.40911%。

美元指數現報102.029貶值0.122點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.06214%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.757%，連續2日擴闊，利差是4月25日後最闊，當日差距為-1.784%。

對上一次連續2日擴闊，是4月12日，當日利差報-2.1551%。

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