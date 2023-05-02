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匯控：對今年餘下3季增長有信心 本港通關帶動財富收入增長

匯控（0005）首季列賬基準稅前利潤129億美元，遠高於市場預期的86.36億美元，當中回撥出售法國零售銀行的21億美元減值和收購英國矽谷銀行增益15億美元。當中首季淨利息收入按年上升36.66%，至89.59億元，淨利息收益率按年上升0.5厘至1.69厘，不過按季比較淨利息收入下跌0.3%，而淨利息收益率則只微增0.1厘。

匯控行政總裁祈耀年表示，今年首季增長趨勢強勁，也對餘下3個季度表現有信心，隨着香港與內地、及與國際重新通關，財富管理業務趨勢良好，亞洲和中東經濟有強勁經濟表現，為今年利潤和業務增長帶來良好的背景。

祈耀年表示，首季財富管理業務收入首季按年增長13%至19.61億美元，增長在亞洲特別明顯，包括香港與內地、及與國際恢通關帶動，在港的經營活動強勁。去季該行的淨新投資資產（Net new invested assets）有220億美元，過去12個月則為930億美元。

港元拆息首季疲弱，去季平均較第四季下跌0.6厘。對於今年淨利息收入表現，匯控維持至少340億美元指引不變，惟預期隨著利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將會持續。財務總監艾橋智預期今年美國仍會加息一至兩次，而該行存貸基礎穩固，中期內維持增長，對淨利息收入有持續的幫助。

匯控本港定期存款佔比按季上升1個百分點至25%，艾橋智表示，活期存款流向定期已較去年第二、三季減慢，而隨着港元拆息正常化，將提升活期戶口利息，有助減少活期存款流向定期，不過他們預期至今年底仍會有更多存款流向定期。

不過，艾橋智指出，因為香港利率較內地為高，內地企業傾向於境內借取貸款，香港貸款增長緩慢，隨着香港經濟隨開關全面復蘇，預期在今年下半年或明年，香港貸款活動會趨於正常。

 

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