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美國地區銀行股再遭拋售 道指挫367點 債息差擴闊 油金比率上升

對金融體系的擔憂導致美國地區銀行股再遭猛烈拋售，PacWest重挫28%，KBW地區銀行股指數創矽谷銀行倒閉以來最大跌幅。美國勞動力市場再現降溫信號，3月職位空缺數創近兩年最低，裁員人數升至2020年12月以來最高。摩根大通預計聯儲局最可能在周三加息並發出暫停緊縮信號，此舉料提振美股表現。美國就業市場和內地製造業的疲軟數據推動油價下跌，油金比率升至兩個月高。美債息下跌，見逾一個月最大跌幅，美2年期10年期債息收窄，美3個月10年期債息倒掛則擴大並收市價計最闊。美股連跌兩日，道指標指見近兩個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌367點，跌幅1.08%，報33684點。標普500指數收跌48點，跌幅1.16%，報4119點。納斯達克綜合指數收跌132點，或1.09%，報12080點。

高盛跌2.11%，報333.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而默沙東升1.33%，報117.89元，貢獻道指10點。

科技股方面，蘋果收市報168.54元，跌0.61%，谷歌母公司Alphabet收市報105.32元，跌1.75%，亞馬遜收市報103.63元，升1.54%，Facebook收市報239.24元，跌1.62%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.25%，報461點。德國DAX指數收跌1.23%，報15726點；法國CAC 40指數跌1.45%，報7383點；英國富時100指數收跌1.24%，報7773點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.63%，報6306點。

美國2年期債息曾跌最多5.18%，是3月24日後最大跌幅。低見3.9263厘，是4月27日後最低。收市報3.9613%，是4月26日後收市新低。

美國10年期債息曾跌最多4.15%，是3月24日後最大跌幅。低見3.4201厘，是4月28日後最低。收市報3.4239厘，是4月28日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛，曾窄至50.071基點，是4月27日後最窄。收市報53.968基點，是4月26日後收市最窄。連續第二日窄，累計升4.68基點。

美3個月10年期債息倒掛擴闊，曾擴至177.245基點，是4月11日後最闊。報175.87基點，創收市價計最闊。

道指曾跌最多1.81%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見33436.66點，是4月27日33374.65點後最低。收市報33684.53點，是4月26日後收市新低，當日報33301.87點。連跌2日，累計跌413.63點，對上一次連跌2日是4月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月26日。

標指曾跌最多1.88%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見4089.72點，是4月27日4075.29點後最低。收市報4119.58點，是4月26日後收市新低，當日報4055.99點。連跌2日，累計跌49.9點，對上一次連跌2日是4月26日。

納指曾跌最多1.62%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見12015.23點，是4月27日11950.92點後最低。收市報12080.51點，是4月26日後收市新低，當日報11854.35點。連跌2日，累計跌146.07點，對上一次連跌2日是4月25日。

紐約期油曾跌最多5.6%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.96%。低見71.42美元，是3月27日69.13美元後最低。連跌2日，累計跌5.12美元，對上一次連跌2日是4月26日。

布蘭特期油曾跌最多5.35%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.46%。低見75.07美元，是3月27日74.8美元後最低。連跌2日，累計跌4.22美元，對上一次連跌2日是4月26日。

油金比率報28.1423，是3月24日後新高。

 

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