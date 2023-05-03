恒指今早低開247點，高位跌211點，低位跌395點，高低波幅183點。

恒指收市跌234點或1.18%，報19699點，大市成交金額662億元，較上日減少12.21%，是2022年10月7日570.01億元成交後最少；國指跌90點或1.36%，報6589點。恒生科技指數收報3835點，跌1.63%。

藍籌股成交金額310.24億元，佔大市成交46.86%；科指成份股成交金額142.2億元，佔大市成交21.48%；國指成份股成交金額235.09億元，佔大市成交35.51%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.76%，至92.8億元，佔大市成交14%。牛熊證成交金額44.64億元，減少31.93%；窩輪成交金額48.16億元，減少16.62%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、蒙牛（2319）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，60隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升2.87%，收報23.3元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌6.93%，收報13.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.8元，升2.18%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報13.8元，跌6.25%。

恒指跌穿250天線(19718.53點)。科指續低於主要平均線。

百勝中國（9987）首季利潤增1.8倍 同店增長遠勝預期 曾升逾6% 創近兩年高。創52周高，見514.5元，收報504元，升4%。

百威亞太（1876）最快今日公布業績。收報23.3元，升2.87%。

恆宇集團（2448）控股股東遭斬倉，今早復牌。收報0.34元，跌11.69%。

優品360（2360）發盈喜料全年至少多賺八成。收報2.22元，升8.29%。

平保（2318）指匯控（0005）季績佳，無減對其戰略根本性擔憂。平保收報55元，跌1.08%。匯控（0005）收報58.85元，升0.34%。

電訊盈科（0008）旗下MakerVille：MIRROR演唱會補場明年1月亞博舉行。收報4.1元，無升跌。

耀才（1428）將美元借貸息率降至4.78%。收報1.36元，跌1.45%。

大家樂（0341）發盈喜，料全年多賺4倍。收報11.1元，跌0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見2.04元，收報1.97元，升5.35%；中集車輛（1839）創上市新高，見8.87元，收報8.45元，跌3.43%；曠世控股（1925）創上市新高，見1.56元，收報1.55元，無升跌；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8364.25元，收報8364.25元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.1元，收報1062.3元，跌0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見834.9元，收報834.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1065.5元，收報1065.5元，升0.02%；天倫燃氣（1600）創52周高，見6.01元，收報5.99元，升5.09%；遠大醫藥（0512）創52周高，見5.22元，收報5.19元，升1.37%；百勝中國（9987）創52周高，見514.5元，收報504元，升4%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.27元，收報2.23元，跌0.89%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.79元，收報0.79元，無升跌；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升11.54%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.01元，收報1.99元，升2.58%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.88元，收報2.83元，無升跌。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見1.45元，收報1.49元，跌1.32%；融信中國（3301）低見0.35元，收報0.445元，升1.14%；蔚來（9866）低見57.6元，收報59元，跌3.28%；基石藥業（2616）低見2.95元，收報3.04元，跌5.3%；德琪醫藥（6996）低見2.57元，收報2.61元，跌1.51%；騰盛博藥（2137）低見3.72元，收報3.83元，跌0.78%；創勝集團醫藥（6628）低見4.78元，收報5.13元，升10.78%；普天通信（1720）低見0.08元，收報0.087元，跌12.12%；協鑫新能源（0451）低見0.485元，收報0.495元，跌4.81%；聯易融（9959）低見2.65元，收報2.7元，跌2.17%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.49元，收報3.56元，跌1.39%；康希諾生物（6185）低見33.35元，收報34.65元，跌0.72%；超智能控股（1402）低見0.28元，收報0.295元，跌4.84%；太平洋酒吧（8432）低見0.062元，收報0.065元，跌5.8%；上海復旦（1385）低見22.35元，收報22.9元，跌1.08%；周黑鴨（1458）低見3.3元，收報3.45元，升0.58%；洛陽玻璃（1108）低見6.35元，收報6.5元，跌1.52%；山水水泥（0691）低見1.1元，收報1.11元，跌4.31%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，無升跌；申萬宏源香港（0218）低見0.4元，收報0.405元，跌8.99%。

異動股

上升異動股，包括，北亞策略（8080）收報0.43元，升38.71%；照現生態國際控股（8245）收報0.219元，升34.36%；中油潔能控股（1759）收報0.69元，升32.69%；貝森金融（0888）收報0.063元，升26%；卓悅控股（0653）收報0.133元，升23.15%；天韻國際控股（6836）創52周高，見2.19元，收報2.16元，升20%；信保環球控股（0723）收報0.013元，升18.18%；沛然環保（8320）收報0.103元，升17.05%；景福集團（0280）收報0.425元，升13.33%。

下跌異動股，包括，江山控股（0295）收報0.046元，跌25.81%；神通機器人教育（8206）收報0.039元，跌22%；中國疏浚環保（0871）收報0.057元，跌21.92%；上海小南國（3666）收報0.059元，跌21.33%；正榮地產（6158）收報0.193元，跌21.22%；大地國際集團（8130）收報0.016元，跌20%；中國投資開發（0204）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌16.39%；佳華百貨控股（0602）收報0.062元，跌16.22%；智城發展控股（8268）收報0.465元，跌15.45%；正道集團（1188）見52周低0.016元，收報0.017元，跌15%。

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