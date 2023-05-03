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太平洋航運委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監

太平洋航運（2343）公布，委任Michael Tonnes Jorgensen為財務總監。

Jorgensen於1988年加入A.P.穆勒－馬士基集團(A.P. Moller-Maersk)當實習生並展開其航運業職業生涯。於1988年至1994年間，他擔任過多個位於法國和丹麥的初級財務管理職位。 於1994年至1995年間，他擔任馬士基俄羅斯公司總經理兼財務總監。於1995年至2001年間，他擔任馬士基航運公司(Maersk Line)的中心財務部總經理兼董事 - 此是一個業務審計部門，負責監管馬士基航運公司全球的營運。於2001年至2003年間，他擔任馬士基航運公司高級董事兼副財務總監。於2003年至2005年間，他擔任馬士基航空集團副總裁兼財務總監，隨後擔任馬士基集裝箱業務的集團高級副總裁兼財務總監直至2008年，負責管理馬士基航運、南非海運(Safmarine) 、馬士基集裝箱碼頭、馬士基物流和丹馬士物流(Damco)。於2009年至2015年間，他於哥本哈根上市之乾散貨船運公司Dampskibsselskabet Norden A/S（股份代號：DNORD）擔任執行副總裁兼財務總監。一年後，於2016年至2017年間，他於哥本哈根商學院擔任獨立管理顧問和外部講師。他隨後於2017年加入ASYAD航運公司和ASYAD幹船塢公司，擔任該集團的財務總監至今。期間他亦於2019年至2020年間擔任ASYAD 航運的臨時行政總裁。ASYAD 航運擁有並經營一支多元化的船隊，包括超大型油輪、天然氣油輪、成品油輪和化學品船、乾散貨船和集裝箱貨輪。

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