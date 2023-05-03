鄺栢頴將與另一名數據及分析聯席主管沈仲逸共同負責推動香港交易所的數據管理戰略、監督集團的數據管治，以及協助設計和落實各項數據及分析的技術方案。作為香港交易所創新及數據實驗室的高層成員，他將與集團的資訊技術科及各個業務團隊緊密合作，協助集團發展數據驅動的解決方案。

集團首席科技總監梁松光表示：「我們非常歡迎鄺栢頴加入香港交易所。他擁有超過20年豐富經驗，曾在多家全球領先的銀行和金融機構推動數碼及數據轉型。他深厚的經驗將有助我們不斷加強數據基礎設施、提升營運效率、通過創新為集團及我們的客戶創造更多機遇，實現我們連接現在與未來的戰略」。

鄺栢頴加入香港交易所前曾任恒生銀行董事總經理，負責數據分析工作。此前，他在匯豐銀行工作七年，協助該行的數據管治及轉型工作。

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