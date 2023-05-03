南豐作坊旗下投資組合公司Circ今天宣布與Zara合作，推出首個以聚酯棉廢料回收成新纖維的紡織技術所製作的服裝系列。今次合作展示首個採用經回收聚酯棉混合紡織物生產而成的全新女性服裝「膠囊系列」，已在全球11個市場發售。
Zara及Circ創造的全新產品系列，其中包括由50%再生聚酯棉紡織廢料製成的萊賽爾（Lyocell）服裝，以及由43%再生聚酯棉紡織廢料製成的聚酯纖維服裝。
Inditex首席可持續發展總監Javier Losada表示，今次系列印證新纖維的創新和與行業專家的合作，將是推動紡織行業循環發展的兩個關鍵支柱。Circ技術可效分離和回收任何聚酯纖維和棉花的混合物，Zara及Inditex均希望通過創造以循環為本的時裝系列來引領行業轉型。
Zara母公司Inditex去年起投資Circ，是首次在旗下可持續創新中心（Sustainability Innovation Hub）進行的此類型投資項目，以促進技術創新和提高產品循環性。
南豐作坊於2021年通過投資、營銷策略和以及與紡織和服裝行業的聯繫支持Circ業務發展。南豐作坊亞洲總經理Cintia Nunes表示，南豐作坊將繼續支持Circ，協助他們能夠達成更多相關的合作關係，讓大眾可以更容易接觸到可持續時尚。