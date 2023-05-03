Zara及Circ創造的全新產品系列，其中包括由50%再生聚酯棉紡織廢料製成的萊賽爾（Lyocell）服裝，以及由43%再生聚酯棉紡織廢料製成的聚酯纖維服裝。

Inditex首席可持續發展總監Javier Losada表示，今次系列印證新纖維的創新和與行業專家的合作，將是推動紡織行業循環發展的兩個關鍵支柱。Circ技術可效分離和回收任何聚酯纖維和棉花的混合物，Zara及Inditex均希望通過創造以循環為本的時裝系列來引領行業轉型。

Zara母公司Inditex去年起投資Circ，是首次在旗下可持續創新中心（Sustainability Innovation Hub）進行的此類型投資項目，以促進技術創新和提高產品循環性。

南豐作坊於2021年通過投資、營銷策略和以及與紡織和服裝行業的聯繫支持Circ業務發展。南豐作坊亞洲總經理Cintia Nunes表示，南豐作坊將繼續支持Circ，協助他們能夠達成更多相關的合作關係，讓大眾可以更容易接觸到可持續時尚。