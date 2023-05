近期美股標普及納指都創出今年新高,但傳統有Sell in May and go away的說法,而統計也顯示大選年前一年開始會進入牛皮巿,相信美股橫行機會頗高,不直太冒進。

陸振球

明報投資及地產版主編

